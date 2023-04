Brahim Diaz, il riscatto si complica: l’offerta estera può bruciare il Milan

La permanenza di Brahim Diaz al Milan è ancora in forte dubbio. Nonostante gli apprezzamenti rossoneri, il destino resta incerto.

Senza dubbio Brahim Diaz sta disputando la migliore stagione della sua carriera. La sua terza annata consecutiva con la maglia del Milan sta sorprendendo tutti, per continuità ed incisività nel gioco di mister Pioli.

All’attivo si leggono 6 gol e 4 assist in stagione, niente male per un trequartista che fino all’anno scorso era tacciato di essere discontinuo e fin troppo leggero. Ma Pioli gli ha dato fiducia e Brahim ha risposto come si deve.

Ora però arriva la parte difficile. Ovvero stabilire il futuro professionale di Brahim Diaz. Come è noto, il classe ’99 è di proprietà Real Madrid e a fine stagione il Milan dovrà discutere e decidere cosa fare con lo spagnolo.

Diaz, futuro incerto: spunta l’ipotesi Arsenal

Il d.s. milanista Frederic Massara giorni fa ha dichiarato a mezzo stampa di voler trattenere Brahim Diaz, di considerarlo un calciatore forte e su cui puntare per il futuro. Ma il tutto andrà discusso con il Real Madrid.

Come scrive il Corriere dello Sport, la cifra richiesta dal Real per cedere a titolo definitivo il trequartista si aggirerebbe sui 25 milioni di euro. Il Milan non vuole spendere così tanto e cercherà di utilizzare le proprie armi diplomatiche, in particolare la presenza di Paolo Maldini, per abbassare le pretese.

Ma una nuova insidia per i rossoneri arriva dall’estero. Pare che l’Arsenal, squadra in testa alla Premier League inglese, sia pronta a fare carte false per Diaz. Il calciatore piace al tecnico Mikel Arteta, che lo vorrebbe inserire in squadra, magari come alternativa del numero 10 titolare Odegaard, in vista dell’annata che verrà, in cui i Gunners torneranno a giocare la Champions League.

La concorrenza dell’Arsenal potrebbe essere un ostacolo evidente per il Milan, che cercherà comunque di fare il massimo per trattenere Brahim Diaz. Lo spagnolo stesso si trova molto bene in Italia e non disdegnerebbe una permanenza a lungo termine, anche se non dipende tutto da lui.

A questo punto sono tre le opzioni future del fantasista di Malaga. O restare al Milan, con tanto di nuovo contratto con il club rossonero. O provare l’esperienza inglese nelle fila dell’Arsenal. O infine tornare al Real e inserirsi nelle rotazioni prestigiose dell’attacco dei blancos.