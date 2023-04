Coreografia Milan-Napoli, come è nata: 20 giorni di lavoro per l’ennesimo spettacolo (VIDEO)

Incredibile e mozzafiato la coreografia di ieri sera della Curva Sud Milan per la sfida con il Napoli: ecco come è stata creata.

Il Milan ieri sera sul campo ha vinto per 1-0 contro il Napoli, mostrando cinismo, concretezza ed un grande spirito battagliero. Il primo round dei quarti di finale di Champions League va dunque ai rossoneri.

La sfida sugli spalti di San Siro è stata vinta nettamente dai tifosi milanisti, ieri padroni di casa. La Curva Sud del Milan ad inizio match ha messo in mostra una coreografia davvero mozzafiato, piuttosto simbolica e maestosa.

Il disegno realizzato in dimensioni maxi dagli ultras rossoneri ha rappresentato un paio di mani rossonere enormi, pronte ad agguantare la maschera di Pulcinella, simbolo storico della città di Napoli e della tradizione partenopea. Un modo satirico per dire come lo strapotere calcistico del Milan sarebbe stato pronto a schiacciare l’esuberanza napoletana.

Sui social spunta il video della realizzazione della coreografia

Cinque minuti di spettacolo, che hanno lasciato a bocca aperta tutti i tifosi, spettatori e anche qualcuno sul campo. La Curva milanista ha esposto prima del fischio d’inizio di Milan-Napoli la suddetta coreografia.

Viste le mastodontiche dimensioni del cartellone e del disegno, saranno sicuramente serviti grossi sforzi ed un lungo periodo di lavorazione per realizzarlo.

Sui social spunta il video che mostra gli attimi della realizzazione coreografica da parte dei tifosi della Sud. Sono serviti circa 20 giorni tra disegno, sistemazione, colorazione e tutto ciò che concerne per terminare in tempo lo striscione con tanto di mani rossonere e caricatura di Pulcinella.

Perché dietro quei 5 minuti di spettacolo, ci sono 20 giorni di lavoro no-stop, sacrificio, passione. Ecco com’è nato l’ultimo grande capolavoro. #Milan #ACMilan #CurvaSudMilano pic.twitter.com/rB1h73AwWS — Marcos Milano (@kT_Milano1899) April 13, 2023

Gli autori, come si evince dal montaggio video, hanno sfruttato un piazzale per mettere in atto il lavoro grafico e portarlo a buon fine con uno sforzo di gruppo, che ha riguardato numerosi supporter milanisti appartenenti alla curva. Il risultato, come visto ieri sera, è stato pazzesco e ha riguardato parte della tribuna, dove è stato esposto lo striscione “This is Milan“.

Qualche tifoso del Napoli, vista la presenza della maschera di Pulcinella, non ha preso bene tale coreografia, ma francamente si è trattato di un messaggio totalmente satirico e simbolico, senza alcun accenno ad epiteti razzisti o di intolleranza territoriale. Vedremo come reagirà la Curva B nel match di ritorno del 18 aprile.