Futuro al Milan: ufficiale il rinnovo dell’attaccante

Arriva la firma sul contratto. Ora è davvero ufficiale: il Milan e il giocatore proseguiranno l’avventura insieme. Ecco di chi si trattata

E’ arrivata la firma sul contratto per l’attaccante. L’annuncio ufficiale è stato dato sui social: accordo fino al 30 giugno 2026 per il giocatore. L’attaccante di fatto è stato blindato.

Il Milan così ha dimostrato di credere fortemente nel suo giocatore, Gabriele Alesi, che attraverso il proprio profilo Instagram ha reso pubblico quanto successo a Casa Milan.

Foto di rito con Paolo Maldini e Frederic Massara, mentre mette nero su bianco, e la famiglia alle spalle. E col post, con cui il giocatore si dice contentissimo e onorato di continuare a far parte di questa grande famiglia, arriva la conferma sul fatto che la firma è fino al 2026.

“La strada è lunga, c’è ancora tanto sudore e sacrificio sul tuo cammino. Ma potrai contare sempre su di noi. In ogni momento. Non vediamo l’ora di vederti indossare la maglia della prima squadra! In bocca al lupo!”, è questo, invece, il messaggio lasciato sul proprio profilo Instagram da parte del Team Raiola, che cura gli interessi del giovanissimo calciatore.

Alesi-Milan ancora insieme

Il post è stato scritto anche in siciliano, per ricordare le origini di Gabriele Alesi, nato 19 anni fa ad Alcamo, in provincia di Trapani. Il classe 2004, elemento chiave della Primavera di Ignazio Abate, è una seconda punta che può anche fare l’esterno, giocando sia a destra che a sinistra.

Il giocatore, che ha indossato anche la maglia della Nazionale italiana, ha fin qui segnato sei rete e messo a segno tre assist. Alesi è stato decisivo soprattutto in Youth League, dove i gol, in sei match, sono stati quattro.

Il siciliano ha anche segnato giocando in prima squadra, nel match di dicembre contro il Lumezzane. Il Milan, con il rinnovo, dimostra di credere in lui ma solo in estate si capirà quale sarà il percorso che deciderà di fargli fare. Possibile un prestito, molto probabilmente, in un club di Serie B.