Il figlio di Maradona contro Theo Hernandez: “Non lo ricordavo così quando…”, che frecciata (FOTO)

Non va giù il ko nel primo match contro il Milan ai tifosi del Napoli. Dopo l’arbitro anche Theo Hernandez finisce nel mirino dei sostenitori azzurri

Alla partita di ritorno manca davvero pochissimo. Martedì sera Milan e Napoli torneranno in campo per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. La qualificazione passerà chiaramente dal Maradona, dopo l’uno a zero dell’andata.

Ma a due giorni dal match, si continua a parlare ancora di quanto è successo a San Siro. Il ko non è per nulla andato giù ai tifosi del Napoli, che hanno preso di mira l’arbitro.

Il fischietto è stato criticato soprattutto per i mancati gialli a Rafael Leao e Rade Krunic. Nelle critiche da parte azzurra sono state messe da parte, chiaramente, ciò che è andato contro ai rossoneri. E’ un paio di giorni, dunque, che non si parla di altro.

Theo Hernandez nel mirino

Anche l’atteggiamento di Theo Hernandez non è andato giù ai tifosi del Napoli. E stamani Diego Maradona Junior, figlio dell’ex numero dieci del Napoli, ha voluto dire la sua in merito al faccia a faccia, piuttosto acceso tra il terzino del Milan e Lozano.

“Non lo ricordavo così nella finale Mondiale…“, scrive il figlio di Maradona su una storia Instagram personale, in cui compare la foto di Theo Hernandez e Lozano. Il riferimento è chiaramente alla partita che ha permesso all‘Argentina di Lionel Messi, nazionale per la quale chiaramente faceva il tifo Diego Junior, alzare la coppa. In quella circostanza non si è certo visto il miglior Theo Hernandez ma il mondiale del terzino è stato comunque da incorniciare.

In Qatar, con la maglia della Francia ha dimostrato di essere uno dei migliori terzini mancini al mondo se non il migliore. La classe e la grinta di Theo Hernandez si sono viste in campo anche martedì e sono risultate determinante per la vittoria del Diavolo ai danni del Napoli.