Leao, solo Vinicius ha fatto meglio in Champions: la statistica impressionante

L’attaccante portoghese è al secondo posto nella speciale classifica della competizione europea: dietro di lui c’è Kvaratskhelia

Mercoledì il Milan ha compiuto il primo importante passo nei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, imponendosi per 1-0 a San Siro nel match d’andata. I rossoneri ora devono difendere il vantaggio martedì sera al Diego Armando Maradona.

Quella del Meazza è stata una partita molto bella fra due squadre che si stanno confermando ad altissimi livelli e che hanno dato vita a una sfida equilibrata e con tante occasioni da gol. La formazione di Stefano Pioli è riuscita a portarsi a casa la vittoria grazie alla rete di Ismael Bennacer, nata da una grandissima giocata di Brahim Diaz a metà campo e chiusa dall’algerino dopo l’assist preciso di Rafael Leao.

Ancora una volta il portoghese è stato molto importante con la sua velocità e ha fornito un’altra bella prestazione in Champions. Il classe ’99 riesce a dare il meglio di sé nella competizione europea e il suo apporto è fondamentale per il Diavolo. Lui e Kvaratskhelia hanno dato vita a un altro bel duello a distanza, fatto di giocate individuali di qualità, come avvenuto per tutto l’arco della stagione.

Leao secondo nella classifica dei dribbling riusciti

C’è una statistica davvero interessante che riguarda i due e la tira fuori il portale Transfermarkt sul proprio profilo Twitter. Il dato riguarda i dribbling portati a buon termine in questa edizione della Champions League.

In questa speciale classica Rafa Leao e Kvaratskhelia figurano rispettivamente al secondo e al terzo posto. L’ex Lille ne ha compiuti ben 53, mentre il georgiano è a quota 50. Numeri che confermano come i due siano tra le migliori ali d’attacco in circolazioni. Davanti a loro c’è solo il brasiliano del Real Madrid, Vinicius Jr., primatista indiscusso per dribbling riusciti in questa UEFA Champions League, con 60.

Subito dietro al podio la classifica vede nomi del calibro di Kylian Mbappé (42), Ousmane Dembelé (39), ma anche Buchanan del Brugge (33) e Neymar (30). Nel top 10 anche Mudryk, Pepe, e Rafa Silva. Leao potrà provare ad migliorare questo speciale score martedì prossimo, proprio come il giocatore del Napoli.

Il portoghese sembra tornato sui livelli dello scorso anno, anche se gli manca ancora la giusta continuità. Pioli sta provando a gestirlo in questa delicata fase della stagione, e c’è da capire se gli verrà concesso ancora riposo in campionato contro il Bologna, o se anche al Dall’Ara serviranno i suoi dribbling per venirne a capo.