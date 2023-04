Maignan-Donnarumma, finalmente la verità: “Non c’è paragone”

L’ex rossonero spezza una lancia a favore del portiere francese, considerandolo superiore per personalità e in quanto più vincente

La vittoria di ieri contro il Napoli ha dato ancor più entusiasmo all’ambiente rossonero, che ora sogno davvero di poter avere delle chance per arrivare in fondo alla Champions League, cosa che ad inizio anno non poteva certamente essere preventivabile.

La sfida si San Siro contro gli azzurri ha fornito molti spunti e su questa si è espresso anche l’ex portiere del Milan, Mario Ielpo, che è intervenuto ai microfoni di Tv Play, nel consueto appuntamento su Twitch. Ielpo, ad oggi avvocato, ha parlato di una gara equilibrata, che poteva finire in parità, ma nella quale il Milan ha avuto diverse occasioni anche per chiuderla.

Nella trasmissione l’ex estremo difensore si è soffermato poi sui migliori del suo ruolo, spiegando il suo punto di vista: “In questo momento secondo me i tre migliori portieri al mondo sono Courtois, Maignan e Donnarumma. Tutti sono chiamati al continuo giropalla cui sono chiamati. Sono sempre fuori dai pali e dopo è difficile prendere le misure della porta con facilità. Hanno più alti e bassi rispetto a prima”.

Ielpo non ha dubbi e preferisce il rossonero

Ielpo, che ha vestito la maglia del Diavolo dal 1993 al 1996, ha quindi detto la sua sul solito dualismo tra il portiere francese dei rossoneri e l’ex Gianluigi Donnarumma. Queste sono state le sue dichiarazioni in merito.

“Quando si parla di portieri del genere bisogna valutare bene le loro carriere, ma per quello che abbiamo visto fin qui non c’è paragone. Maignan ha vinto due campionati, uno col Lille e uno con il Milan, non con PSG o Manchester City”. Un giocatore quindi migliore perché anche vincente, in contesti per nulla scontati.

Ha fatto dei miracoli sportivi – prosegue Ielpo – anche per le parate che ha fatto. Ha un carisma che Donnarumma non ha. Ha una personalità impressionante e un magnetismo notevole”. Un’altra voce a favore dell’ex Lille quindi, dopo che Dario Marcolin a Dazn si era espresso in termini totalmente diversi, preferendogli persino lo juventino Szczesny.

Ielpo ha poi risposto a chi gli ha chiesto se Meret potesse fare di più sul gol del Milan: “L’azione del Milan ieri è stata arrembante, c’è stato un tocco strano di Brahim e Meret è rimasto spiazzato. Bennacer ha tirato molto forte. Si poteva parare ma era molto, molto difficile”.