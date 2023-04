Milan, nuovo stadio a La Maura: progetto congelato, il motivo

La Repubblica fornisce un nuovo quadro in merito alla questione Stadio per il Milan. L’opzione La Maura è sempre più complicata. Tutto fermo al momento

Si pensava che il Milan avesse trovato la giusta soluzione per la costruzione di uno stadio di proprietà, con l’area La Maura identificata come la migliore scelta. Gerry Cardinale, in compagnia di Giorgio Furlani, aveva smosso mari e monti per ottenere quantomeno il via libero burocratico. Ha viaggiato due volte dall’America all’Italia per incontrare il sindaco di Milano e il presidente della Regione, comunicando la sua idea e la sua potenziale volontà. Ma tutto appare più complicato che mai. Come spiega l’edizione odierna de La Repubblica, il Milan ha ora tirato un freno a meno su La Maura. I motivi?

Non è difficile comprenderli. Ci sono troppe incognite attorno al potenziale progetto. A partire dai dinieghi della maggioranza di Palazzo Marino, quindi anche del Parco Agricolo Sud. Ma anche il rischio che arrivi uno stop dall’Unione Europea. E la paura dei ricorsi che possono incombere da un momento all’altro. Per non parlare dei soliti lunghissimi tempi burocratici. Insomma, ad oggi lo stadio a La Maura sembra più un’utopia.

Attenzione, il Milan non ha fatto alcuna comunicazione ufficiale di rinuncia al progetto, ma la retromarcia è chiara.

Stadio a La Maura, ancora nessun progetto

Come spiega La Repubblica, il Milan avrebbe dovuto presentare un bozza di progetto prima di Pasqua, cosa che non è mai avvenuta. E neanche nel corso di questa settimana se n’è saputo più nulla. Paolo Scaroni, ottimo conoscente del Sindaco Sala, continua a confrontarsi con lui costantemente. Ma la mancata presentazione del progetto dello stadio nell’area La Maura fa presagire che il Milan ha cambiato idea, che dati i tanti ostacoli è un ‘ipotesi che non convince più.

E in tutto ciò non c’entrano gli impegni lavorativi di Gerry Cardinale, che ha anche rinunciato alla presenza a San Siro per il quarto di finale tra Milan e Napoli. La Maura, lo avrà ben capito il patron rossonero, presenta troppe criticità. Intanto, Beppe Sala è pronto ad una mossa nei confronti di Milan e Inter.

Stadio a San Siro, Sala scuote i club con una lettera

La medesima fonte fa sapere che Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, farà partire oggi una lettera da Palazzo Marino sino alla sedi di Milan e Inter. Il motivo? Il primo cittadino vuole vederci chiaro sul progetto originario, quello de La Cattedrale nell’area San Siro. Per questo, attraverso la lettera, chiederà ai due club di pronunciarsi in merito. Sala vuole capire se rossoneri e nerazzurri sono intenzionati a rinunciare definitivamente al progetto, o andare avanti magari alla luce dei risultati del dibattito pubblico.

E’ chiaro che senza chiudere il progetto originario, né Milan né Inter potranno dedicarsi ad un nuovo progetto. Separatamente, ormai si sa. Ma è risaputo che il Sindaco e tutta la giunta spingono forte affinché le due squadre rimangano a San Siro. Sala non se n’è mai nascosto.