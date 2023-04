ML – Kjaer non convocato per Bologna-Milan: nessun problema fisico

Il difensore danese non partirà per la trasferta in Emilia di domani pomeriggio: si tratta solo di una scelta a scopo precauzionale

Domani pomeriggio il Milan fa visita al Bologna per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Il match è in programma al Dall’Ara alle ore 15 e i rossoneri sperano di ottenere una vittoria importante nell’ottima della corsa ai primi quattro posti.

Leao e compagni hanno bisogno di un successo per mantenere il quarto posto in classifica e, se possibile, approfittare di qualche eventuale passo falso delle rivali, ma contro gli uomini di Thiago Motta non sarà affatto una passeggiata. Chiaramente però, c’è da considerare l’impegno di martedì sera al Maradona contro il Napoli per il ritorno dei quarti di finale di Champions, gara fondamentale per la stagione dei rossoneri.

La squadra di Stefano Pioli si gioca la possibilità di centrare una grandiosa semifinale di Champions League e ovviamente la priorità non può non andare a quella partita. Il Diavolo deve gestire il vantaggio ottenuto a San Siro grazie all’1-0 firmato da Ismael Bennacer, ma ci sarà da affrontare anche il bomber azzurro Victor Osimhen, che ha recuperato a pieno dopo l’infortunio. Per questo Pioli ha pensato di gestire le energie domani e ha preso la decisione di non convocare Simon Kjaer. Il difensore danese non partirà quindi per la trasferta in Emilia e resterà a Milano.

C’è da precisare che non si tratta di un problema fisico. Non c’è nessuna situazione di questo tipo ed è solamente una decisione a scopo precauzionale. Ad ogni modo, per la partita di domani contro la formazione felsinea, il tecnico rossonero ha a disposizione già quattro centrali di ruolo, Kalulu, Thiaw, Tomori e Gabbia.