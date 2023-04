Rinnovo Giroud, ci siamo quasi: c’è la data della firma

Oliver Giroud è vicino a prolungare la sua permanenza al Milan. Il rinnovo è ormai vicinissimo. Ecco quando arriverà la firma dell’attaccante

Cosa rappresenta oggi Olivier Giroud per il Milan? Tanto, tantissimo, è indubbio. Al momento è l’unico vero attaccante di peso a disposizione di Stefano Pioli. Sono i numeri, le prestazioni, i gol a parlare. A 36 anni, il francese ex Chelsea sta facendo meglio di chiunque altro, confermandosi di stagione in stagione parte fondamentale del progetto rossonero. Non è un caso che nonostante l’età avanzata il Milan lo vuole ancora con sé, come lui vuole il Milan. Un rapporto di reciproco attaccamento e gratitudine.

D’altronde, prima di sbarcare in Italia due stagioni fa, Olivier Giroud veniva considerato un giocatore ormai al termine della carriera. A Londra era pressoché un panchinaro. Al Milan si è preso tutto: gloria, spazio e amore della tifoseria. La prima stagione, quella sorprendente dello Scudetto, Giroud ha aiutato la squadra in maniera netta, segnando 14 reti e fornendo 4 assist in 38 presenze complessive. In quella attuale è forse pronto a superarsi. Attualmente sono 12 gol e 6 assist in 37 presenze, ma c’è ancora il rush finale di stagione tutto da vivere.

Giroud sa bene che il Milan gli ha regalato una seconda giovinezza. Non è un caso che è tornato in Nazionale dopo alcuni anni ritrovando gol e record. Oggi, Oli è il giocatore che ha segnato più gol nella storia della Francia. Altrettanto bene, il club rossonero sa che lui è l’unico che ha saputo reggere il peso dell’attacco, dato che il rendimento degli altri è stato altalenante e discontinuo.

Ecco che Giroud e il Milan sono pronti a sancire il loro legame. Arrivano novità cruciali sul rinnovo del contratto.

Giroud, la firma è vicina

A gennaio, Giroud ha rifiutato una barca di soldi dalla Premier League pur di rimanere al Diavolo e continuare a battersi per la causa rossonera. In estate, le offerte non mancherebbero di certo, ma lui la sua scelta l’ha fatta, di cuore e sentimento. E’ pronto infatti a firmare il rinnovo di contratto col Milan. La trattativa è durata alcuni mesi. C’è chi addirittura ha messo in dubbio la permanenza del bomber francese per una questione di soldi. Ma Oliver ha dimostrato di essere diverso, così come il Milan è saputo andare incontro ai suoi leggeri bisogni.

L’accordo è stato dunque trovato qualche settimana fa, con anche Frederic Massara, DS rossonero, a confermare pubblicamente che Olivier Giroud rinnoverà a breve il suo contratto con l’AC Milan. Quando? Subito dopo il ritorno dei quarti di finale contro il Napoli al Maradona, il francese si recherà a Casa Milan per mettere nero su bianco il tutto. A riportarlo è TuttoMercatoWeb. L’attaccante, come risaputo, firmerà un nuovo contratto annuale, con scadenza nel 2024 dunque. Data l’età, è lecito affidarsi ad accordi brevi. Per lui ci sarà un leggero aumento nell’ingaggio. Dai 3,5 milioni di euro attuali sino a 3,8 milioni più qualche bonus probabilmente.

Era già scritto, Giroud e il Milan ancora insieme!