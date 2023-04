Seedorf prende le difese del Napoli: “Sarebbe stato più giusto così”

Clarence Seedorf fa discutere. L’ex centrocampista e bandiera del Milan ha rilasciato dichiarazioni più in favore del Napoli.

Ieri sera in vista di Milan-Napoli, l’emittente Prime Video ha voluto dare voce e spazio nel pre e post partita a diverse stelle del passato di queste due squadre.

Per parlare di Milan sono stati invitati due campioni come Alessandro Nesta e Clarence Seedorf. I due hanno condiviso numerosi trionfi con la maglia rossonera, in particolare nel primo decennio degli anni 2000.

A far discutere però è stato l’olandese Seedorf. L’ex centrocampista e allenatore milanista ha rilasciato al termine dell’incontro (vinto di misura dal Milan) alcune dichiarazioni che non avranno fatto contenti i suoi vecchi tifosi.

Seedorf duro con l’arbitraggio: parole pro-Napoli

Nel post-partita Seedorf ha riservato alcuni commenti un pochino imprevisti sull’andamento della partita. In particolare ha preso le parti delle proteste del Napoli nei confronti dell’arbitro Kovacs.

Paradossalmente l’ex Milan avrebbe voluto che, nel match di ritorno al Maradona, il Napoli fosse al completo per una questione di imparzialità di forze in campo.

“Io sono per le cose giuste e lo dico senza problemi. L’arbitro ha condizionato la gara, anche quella di ritorno. Le ammonizioni per protesta di Kim e Di Lorenzo sono esagerate – ha ammesso Seedorf – Sarebbe stato più gustoso battere il Napoli con la squadra al completo, io in carriera ho sempre voluto vincere contro le squadre forti. L’arbitro ha commesso degli errori gravi”.

Non l’avranno presa benissimo i tifosi del Milan, che considerano Seedorf un vero e proprio mito del passato. Ma in questo caso certamente le dichiarazioni dell’olandese sono sembrate più in favore del Napoli e delle proteste azzurre. Giusto pensare che sia più gustoso battere una squadra al completo, ma visto quanto contano certi incontri, trovare al Maradona gli avversari senza due titolari non sarà così male per Pioli e compagnia.