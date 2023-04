Victor Osimhen recuperato: totalmente in gruppo oggi, contro il Milan ci sarà

Da Castel Volturno arrivano aggiornamenti dopo l’ultimo allenamento della squadra. Luciano Spalletti può festeggiare. Le ultime sui due attaccanti

A Napoli brucia sempre forte la ferita. La sconfitta contro il Milan a San Siro è ancora oggi al centro delle critiche e delle polemiche. Solitamente è il campo a parlare, ma stavolta in molti hanno preferito aggrapparsi ai fatti arbitrali per dare una lettura diversa alla gara. Fatto sta che l’esito di Milan-Napoli rimane lo stesso: i rossoneri hanno battuto 1-0 gli azzurri, nonostante venga recriminato il miglior gioco della squadra di Luciano Spalletti. Un risultato che non decide nulla, e che non favorisce nessuna delle due formazioni in vista del ritorno. Tutto aperto dunque, ma a Napoli c’è un’unica speranza in vista delle gara al Maradona di martedì prossimo.

I tifosi vogliono soltanto la presenza di Victor Osimhen, sicuri che con il maxi bomber in campo la squadra non avrà problemi a vincere la gara e a riscattare le ultime due sconfitte contro il Milan. Sappiamo ormai bene che l’attaccante nigeriano ha saltato le ultime partite per un infortunio all’adduttore. Senza di lui l’attacco del Napoli ha faticato indubbiamente, almeno contro il Diavolo. Dato che in campionato, contro il Lecce, la squadra di Spalletti ha segnato due reti vincendo la partita.

Ad ogni modo, sarà esaudito il desiderio dei tifosi napoletani. Le ultime che arrivano da Castel Volturno fanno festeggiare Spalletti e il suo popolo.

Osimhen e Simeone: situazioni differenti

Le ultime novità da Castel Volturno fanno tirare un sospiro di sollievo all’ambiente azzurro. Victor Osimhen ha svolto oggi l’intero allenamento in gruppo. Mentre ieri aveva lavorato a metà tra personalizzato sul campo e coi compagni, oggi si può affermare che l’attaccante nigeriano è totalmente recuperato. Anche Gaetano, l’altro azzurro che era stato fuori per problemi fisici, è rientrato oggi a lavorare in gruppo.

Differente la situazione per Giovanni Simeone. L’attaccante argentino non è ancora prossimo al recupero. Per lui oggi soltanto terapie. Questo potrebbe significare l’assenza anche al ritorno di Champions League contro il Milan al Maradona. Ma c’è ancora qualche giorno per comprendere i margini di recupero dall’infortunio.

Un fatto oggi appare certo: Osimhen ci sarà contro i rossoneri, a mettere una pezza su altri pesanti assenze come quelle di Anguissa e Kim. Dopo giorni di frustrazione e polemiche, una buona notizia per i tifosi napoletani, che possono affidarsi al grande bomber del campionato per sperare nel passaggio del turno di Champions League.