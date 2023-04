Bologna-Milan, formazioni ufficiali: in campo le riserve, Maignan c’è

Manca pochissimo alla partita dello stadio Dall’Ara tra Bologna e Milan. Svelate poco fa le formazioni ufficiali delle due squadre.

Alle ore 15 di oggi il Milan torna di nuovo in campo. Scatta la 30.a giornata di Serie A ed i rossoneri saranno impegnati contro il Bologna, in una trasferta a dir poco delicata e complessa.

La squadra di Stefano Pioli viene dal successo di Champions League sul Napoli e rischia di avere la testa già al match di ritorno di martedì prossimo. Mentre la formazione di Thiago Motta sta attraversando un momento davvero brillante, come testimoniato dal successo esterno sul campo dell’Atalanta.

Nel match d’andata tra Milan e Bologna, giocatori a San Siro il 27 agosto scorso, si erano imposti i rossoneri per 2-0 con le reti di Leao e Giroud. Fu anche l’unica prestazione degna di nota di De Ketelaere, autore dell’assist vincente per la rete del vantaggio di Leao. All’epoca il Milan era considerato una delle favorite per lo Scudetto, mentre i rossoblu erano guidati ancora dal compianto Sinisa Mihajlovic, prima della tragedia di dicembre scorso.

Bologna-Milan, le formazioni ufficiali: confermato l’ampio turnover

Visti i tanti impegni ravvicinati, si è parlato in questi giorni di un Milan pronto ad attuare un turnover massiccio, lasciando a riposo numerosi titolari in vista del Napoli. Possibile dunque una chance da titolare oggi al Dall’Ara per alcuni calciatori poco utilizzati nel resto della stagione.

Tutto confermato alla lettura delle formazioni ufficiali. Il solo Mike Maignan è confermato nell’undici del Milan anti-Bologna, mentre la squadra cambia di 10/11 rispetto alla partita di mercoledì contro il Napoli.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Aebischer, Schouten, Dominguez; Ferguson, Barrow, Sansone. A disp.: Ravaglia, Bardi, De Silvestri, Medel, Bonifazi, Sosa, Moro, Lykogiannis, Pyyhtia, Amey, Zirkzee. All.: Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Pobega, Vranckx; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez, Krunic, Bennacer, Tonali, Bakayoko, Adli, Messias, Diaz, Leao, Giroud. All.: Pioli.