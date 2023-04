Maldini e Massara osservano: triplo affare col Bologna

Il Milan sarà in campo al Dall’Ara contro il Bologna. Tanti i calciatori sotto la lente di ingrandimento: Paolo Maldini e Frederic Massara studiano il colpo

Otto gol e tre assist, è questo il bottino dell’attaccante esterno che in diverse sessioni di calciomercato è stato accostato al Milan. Oggi pomeriggio non potrà affrontare i rossoneri, con la maglia del Bologna, per via di una squalifica, ma il suo nome è lì sul taccuino del Diavolo.

Stiamo parlando di Orsolini, che con l’arrivo di Thiago Motta ha letteralmente cambiato passo, diventando decisivo sotto porta. I numeri del 26enne sono importanti e in estate chissà che non si possa presentare l’occasione di acquistarlo. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 fa pensare che potrebbe essere arrivato il momento giusto per cambiare maglia e per provare il salto di qualità. Il giocatore appare maturo per approdare in una big e al Milan potrebbe certamente fare bene. Pomeriggio, come detto, non potrà essere osservato da vicino ma le sue caratteristiche, il Diavolo le conosce già da tempo.

Centrocampisti nel mirino

Paolo Maldini e Frederic Massara potranno, invece, osservare chi sul taccuino del Diavolo è finito da poco tempo, vale a dire quel Ferguson, che tanto bene sta facendo in questa stagione. Anche il 23enne scozzese ha usufruito del lavoro di Motta .

E’ un centrocampista di qualità e sostanza che può giocare anche in posizione più avanzata, un po’ come sta facendo ultimamente Ismael Bennacer. Sono quattro i gol stagionali, in 23 partite di Serie A. Il suo costo non è ancora elevatissimo sui dieci milioni di euro e può rappresentare una buona idea qualora non si decidesse di riscattare Vrancx.

Altro calciatore che potrebbe interessare al Diavolo – ma il suo costo è leggermente più elevato – è Nicolas Dominguez. L’argentino è in Italia ormai da qualche anno e ha dimostrato di essere pronto per il salto di qualità. Ha la personalità giusta per imporsi anche in un top team come quello rossonero. Anche lui, come Orsolini, ha un contratto in scadenza nel 2024 e senza un rinnovo in estate l’addio sarà inevitabile.

Sfida sotto la lente di ingrandimento

Un Bologna di qualità, allenato davvero molto bene da Thiago Motta, è dunque pronto a mettere in mostra i suoi tanti gioielli, finiti nel mirino dei grandi club. I felsinei con i suoi giovani hanno dimostrato di saper far male e per il Milan, imbottito di riserve, sarà una prova davvero difficile da superare. Il calcio d’inizio è fissato per le 15.00: tutti avranno gli occhi puntati sul match per capire se le riserve del Milan saranno davvero all’altezza e allo stesso tempo per vedere all’opera gli uomini di Motta, finiti sul taccuino del Diavolo.