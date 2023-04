Moviola Bologna-Milan, Soumaoro fa fallo su Rebic: ancora una volta niente rigore (FOTO)

In Bologna-Milan episodio da moviola in area rossoblu: un fallo di Soumaoro su Rebic non viene punito con un rigore.

Il Milan si è lamentato per un mancato penalty nel primo tempo del match di campionato a Bologna. Abbastanza sfortunati i rossoneri, che dopo meno di un minuto si sono ritrovati sotto 1-0 per un gol di Gianluca Sansone.

Al 6′ ottimo pallone di Pierre Kalulu per Ante Rebic, che all’interno dell’area non riesce ad arrivare al tiro perché Adama Soumaoro gli rifila un pestone. Il croato finisce a terra, però il calcio di rigore non viene concesso dall’arbitro Davide Massa.

L’ex fischietto Davide Marelli ha commentato l’episodio a DAZN: “Possiamo definirlo step on foot, ma non pienissimo. Resta una decisione di campo. Ci sono molti dubbi su questa scelta“.

Il Milan si è lamentato anche al 26′ per un contatto Dominguez-Saelemaekers, però anche in questo caso Massa non ha fischiato nulla. Marelli concorda con la decisione dell’arbitro: “C’è un contatto tra la parte esterna delle gambe, ma troppo leggero per concedere un calcio di rigore. Sicuramente c’è stato un check da parte del VAR“.

Da segnalare che ci sono dei dubbi pure sull’azione che ha portato al gol iniziale di Sansone. Sembra esserci un fallo evidente di Aebischer su Ballo-Touré, non fischiato.