Napoli-Milan, dirige l’arbitro della finale dei Mondiali

La UEFA corre ai ripari dopo la bocciatura della direzione di Kovacs all’andata e sceglie uno dei migliori per il match del Maradona

Martedì sera andrà in scena l’attesissima Napoli-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. All’andata i rossoneri si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Ismael Bennacer, ma tutto è ancora ovviamente aperto e al Maradona si attende grande spettacolo.

La scorsa settimana non sono mancate le polemiche da parte della squadra azzurra sull’arbitraggio di Kovacs, soprattutto per l’espulsione per somma di ammonizioni inflitta a Zambo Anguissa, con i due falli entrambi su Theo Hernandez. A prescindere da questo, si prospetta una sfida inevitabilmente molto tesa fra le due squadre, visto l’altissima posta in palio del match. Ci si gioca una semifinale di Champions e nessuno vorrà andare a casa.

Inoltre, come se non bastasse, si tratterà del terzo scontro diretto fra le due compagini in poco meno di due settimane, cosa che ha contribuito ad aumentare la rivalità, anche proprio tra le due tifoserie. A San Siro il fattore campo è stato molto incisivo e non c’è dubbio che il Maradona sarà una bolgia per provare a condurre la squadra di Luciano Spalletti alla rimonta.

Arbitra Mirciniak, che diresse anche la finale Mondiale

Una partita difficile da giocare, e difficile soprattutto da arbitrare. Per questo motivo la UEFA ha scelto di non correre alcun tipo di rischi e di affidarsi a uno dei fischietti più affidabili attualmente nell’intero panorama europeo, ovvero il polacco Szymon Mirciniak.

Stiamo parlando di una delle migliori scelte in assoluto perché Mirciniak ha diretto anche la finale dei mondiali in Qatar tra Francia e Argentina. Il 42enne di Plock è arbitro internazionale dal 2011 e rappresenta una scelta che dovrebbe accontentare entrambe le squadre, che almeno da questo punto di vista, possono stare tranquille.

Mirciniak ha diretto anche anche la sfida d’andata degli ottavi di finale tra Inter e Porto a San Siro, quando i nerazzurri si imposero per 1-0. Questo arbitro è noto anche per la notte dell’ammutinamento a Salisburgo.