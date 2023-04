Pioli contro tutto e tutti: operazione riscatto

Una nuova possibilità per chi fin qui non ha convinto ed è stato bocciato senza mezze misure. Il match di Bologna sarà l’occasione giusta per rivedere in campo calciatori che fin qui hanno fatto davvero male

Stefano Pioli è pronto a sorprendere. Contro ogni pronostico, il tecnico di Parma è intenzionato a stravolgere il proprio Milan: sarà una squadra davvero diversa quella che nel pomeriggio di sabato affronterà il Bologna di Thiago Motta.

I rossoneri cambiano volto e si presenteranno al Dall’Ara con un solo calciatore, che ha giocato contro il Napoli, Mike Maignan. Un maxi turnover che testimonia quanto il Milan creda nella Champions League. Pioli vuole tutti i suoi big riposati per la trasferta del Maradona. Un vero e proprio azzardo considerando che in serata il Milan rischia di ritrovarsi al quinto posto e fuori dalla Champions del prossimo anno.

Ma la partita di Bologna rappresenta un vero e proprio esame di riparazione per tutti quei calciatori, che sono stati bocciati nel corso dell’anno. Il Milan fin qui ha dimostrato di essere competitivo quando gioca con i titolarissimi ma le riserve non si sono dimostrate all’altezza.

Molti hanno pensato che la partita contro l’Empoli fosse stata l’ultima in cui si sarebbero visti insieme Divock Origi e Ante Rebić, ma non sarà così. L’attaccante belga e quello croato sono indispensabili e fino al termine della stagione Pioli li utilizzerà, anche perché non ha alternative, soprattutto se il cammino in Champions League dovesse proseguire. Fin qui l’ex Liverpool ha segnato solamente 2 gol, uno in meno dell’ex Eintracht. Serve un segnale forte per provare a prendersi il Milan. Ad oggi, come più volte detto, Rebic e Origi appaiono molto lontani dal Diavolo ma i conti andranno fatti alla fine.

Giovani speranze

Bologna-Milan sarà un esame importante anche per due giovani, che fin qui non hanno rispettato le attese, ma sui quali si crede ancora molto.

Stiamo chiaramente parlando di Charles De Ketelaere e Aster Vranckx. L’ex Club Brugge torna titolare dopo oltre un mese, lo fa ancora una volta in trasferta. L’ultima arrivò la sconfitta contro la Fiorentina. Il Milan vuole puntare ancora su di lui: l’investimento è stato importante e spera di iniziare a ricevere i primi segnali.

Vranckx, invece, si gioca la conferma in rossonero: Paolo Maldini e Frederic Massara lo stimano e sono intenzionati a cercare un accordo con il Wolfsburg. Una prova convincente oggi potrebbe certamente dare un’accelerata alla trattativa.