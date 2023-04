Pioli: “I due rigori sono netti. Deluso dal pareggio ma contento dei miei ragazzi”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine di Bologna-Milan, match terminato 1-1. Il mister si è detto deluso del risultato ma soddisfatto della prestazione

Il Milan pareggia ancora. Dopo lo 0-0 contro l’Empoli, è arrivato oggi l’1-1 del Dall’Ara. Un pareggio deludente indubbiamente, e che complica la lotta al quarto posto in questo rush finale di stagione. Un punto non è abbastanza per scongiurare l’inseguimento delle rivali, ma il match contro il Bologna non lascia soltanto note negative. Non è infatti mancata la prestazione, nonostante Stefano Pioli abbia cambiato dieci uomini su undici rispetto all’ultima gara giocata a San Siro contro il Napoli.

Tutte riserve in campo, ma il gioco è stato gestito in maniera eccelsa. Una mera consolazione, però, dato che oggi serviva soltanto la vittoria. Al termine della gara, come di consueto, ha parlato il tecnico del Milan Stefano Pioli. Tutte le parole del mister ai microfoni di DAZN:

Risultato deludente: “La partita l’abbiamo fatta tutta, non dovevamo partire in quel modo. Prendere un gol così non ci sta. Ma siamo stati aggressivi, compatti, abbiamo creato tanto. Non siamo stati così precisi e concreti per concretizzare tutte le occasioni che abbiamo create”.

La prestazione della formazione inedita: “Si ho avuto la risposta che volevo da tutti. E’ chiaro che non possiamo essere soddisfatti, ma abbiamo fatto di tutto per vincerla, purtroppo non ci siamo riusciti. E in campionato brucia non conquistare i 3 punti in partite così”.

Due rigori per il Milan?: “Li ho già rivisti e c’erano tutti e due. Sul fallo di mano, tutti hanno visto che era rigore. Poi dopo c’è il VAR. Comunque non voglio soffermarmi. Dispiace, ma andiamo avanti”.

Cosa è mancato: “Dovevamo palleggiare un pò di più. Credo che abbiamo controllato bene tante situazione, poi però c’è mancato il guizzo giusto, il passaggio giusto. A me della gara non è piaciuto soltanto il gol subito. Andava gestita meglio la situazione”.

Cambierà qualcosa contro il Napoli dopo l’andata a San Siro?: “Qualcosa ci può frullare nella testa, perché il Napoli senza palla a San Siro ha avuto un atteggiamento diverso rispetto alla gara di campionato. Potremmo prendere posizioni diverse, per avere maggiore ampiezza o più spazio tra le linee. Vedremo, ci aspettiamo tante difficoltà ma anche le soluzioni per mettere in difficoltà i nostri avversari.

Scelte di formazione: “Quest’anno abbiamo pagato gli impegni di Champions League. Abbiamo avuto un atteggiamento differente, tra il campionato e le coppe. Magari a volte facevano bene in campionato e meno in Coppa e viceversa. Quando fai delle scelte metti sempre quello che ritieni meglio. Non dimentichiamo che noi abbiamo giocato mercoledì sera. Non sono passate nemmeno 72 ore, in più non avevano mai giocato alle 15.00. Ma io ho un gruppo forte fatto di giocatori che anche se non giocano si fanno sempre trovare pronti. Quindi so che posso fidarmi di loro”.