Pioli perde un titolare per Milan-Lecce: scatta la squalifica

Pioli dovrà rinunciare a uno dei titolari in Milan-Lecce: era diffidato e ha preso un’ammonizione a Bologna.

Per il Milan oggi una partita importante a Bologna. Dopo il deludente stop a San Siro contro l’Empoli e la vittoria in Champions League contro il Napoli, era importante vincere. Purtroppo, però, è arrivato un pareggio per 1-1. Delusione e rabbia, visti i torti arbitrali.

I rossoneri si sono presentati allo stadio Renato Dall’Ara con alcuni giocatori diffidati: Simon Kjaer (non convocato), Pierre Kalulu, Ante Rebic, Davide Calabria e Fikayo Tomori. Il francese ex Lione e il croato sono partiti titolari, mentre il capitano rossonero è subentrato nel secondo tempo per sostituire Alessandro Florenzi.

Calabria squalificato: salta Milan-Lecce, chi lo sostituisce

Calabria è stato ammonito dopo il suo ingresso e, quindi, salterà la prossima partita di campionato. Per lui niente Milan-Lecce, in programma domenica 13 aprile alle ore 18.

Stefano Pioli ha due opzioni per sostituire il capitano: Alessandro Florenzi e Pierre Kalulu. Uno dei due partirà dal primo minuto a San Siro. Dopo la sfida di Champions League a Napoli, il mister dovrà valutare la scelta migliore.

L’ex Roma non è apparso in grande forma a Bologna, però la partita disputata può comunque essere stata utile per migliorare la sua condizione e farsi trovare più pronto. Il francese, invece, gioca spesso da centrale ma sa cavarsela bene anche da terzino. Era arrivato a Milano proprio per ricoprire tale ruolo e poi è stato accentrato da Pioli. Intanto, in Champions ci sarà capitan Calabria.