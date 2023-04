Thiago Motta: “I due rigori sono inesistenti. Questo non è calcio”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, si è lamentato delle parole di Marelli al termine della partita. Focus sui due episodi dubbi di rigore in favore del Milan

Bologna-Milan è terminata 1-1. Un pareggio che brucia ai rossoneri, ma che lascia invece soddisfatti i rossoblu. La squadra di Stefano Pioli avrebbe meritato certamente di più, con tante occasioni sprecate. In realtà, il Milan ha anche qualcosa da recriminare sotto il punto di vista arbitrale. Due episodi molto dubbi, in favore dei rossoneri, che avrebbero potuto rappresentare due occasioni nitide per riprendere la gara.

Parliamo nello specifico dei potenziali calci di rigore che però l’arbitro Massa né il VAR hanno giudicato tali. Il primo, fallo in area rossoblu su Rebic, netto; il secondo, tocco di braccio di Lucumi, altrettanto netto, in area avversaria. In entrambe le occasioni, l’arbitro ha lasciato correre, aiutato all’auricolare dagli addetti al VAR. A rivederle quelle azioni, però, ci sono pochi dubbi. Entrambi andavano puniti con l’assegnazione del calcio di rigore in favore del Milan. Dello stesso parere è stato Luca Marelli.

L’ex arbitro, intervenuto a DAZN, ha spiegato la sua visione delle cose. Thiago Motta, in collegamento, ha ascoltato la sua spiegazione ma non l’ha presa affatto bene. Ha controbattuto così l’allenatore del Bologna alle parole di Marelli:

“I due rigori sono inesistenti. La palla sbatte prima sul corpo di Lucumi e lui non può fare altro che toccare dopo la palla col braccio per mantenere l’equilibrio. Sul presunto fallo su Rebic dico che se è questo è rigore andiamo per strada perché non è questo il gioco del calcio secondo me. L’arbitro ha fatto una buona partita”.