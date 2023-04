Vuole il Milan: la firma è in arrivo

Solo conferme sulla volontà di giocare con il Milan. L’attaccante ha voglia di rossonero: lo ha ribadito privatamente. I tifosi del Diavolo, ora ci credono per davvero

Appare davvero solo questione di tempo. Mai come in questo periodo, l’ottimismo per la firma dell’attaccante è cresciuto a dismisura.

E’ il Corriere dello Sport, in edicola stamani, a confermare, come sia stato lo stesso Rafael Leao ad aver confessato all’interno dello spogliatoio di trovarsi bene in rossonero e di volere continuare a giocare con la maglia del Milan.

La speranza che la firma sul rinnovo arrivi a breve, dunque, è sempre più grande. I contatti tra le parti non sono mai cessati: il desiderio di tutti è stato sempre quello di raggiungere un accordo per il bene del calciatore. Le difficoltà, come è noto, sono legate soprattutto al risarcimento di circa 19 milioni di euro che lo Sporting vorrebbe da Leao e dal Lille.

Il Milan, come ha sempre ribadito, è spettatore interessato della vicenda. I giorni scorsi sembrava potersi risolvere positivamente il tutto ma non sono arrivate conferme in merito. Così bisogna ancora aspettare.

Nel frattempo il Milan continua a dialogare con l’entourage di Leao, pronto a mettere sul piatto un ricco contratto da oltre 6,5 milioni di euro netti a stagione. Un salto in avanti davvero sostanzioso per un calciatore che attualmente guadagna poco più di 1,3 milioni di euro netti. L’avvocato Dimvula e il padre di Leao sono attori chiamati in causa in questa infinita trattativa, con Jorge Mendes che continua ad essere interessato alle sorti del calciatore.

Sorriso ritrovato

Da quando è tornato dal Portogallo, Rafael Leao ha ritrovato il sorriso e anche il gol. A Napoli, in campionato, è stato decisivo con una doppietta formidabile. In Champions League un suo strappo ha cambiato l’inerzia della partita.

Ha creato il panico con le sue accelerate e se avesse segnato alla sua prima azione, quando è partito da centrocampo, sarebbe venuto giù lo stadio. E’ risultato comunque decisivo con il passaggio per la rete di Bennacer.

Leao oggi sta bene e pensa solo ed esclusivamente al Milan e chiaramente alla Champions League. Il suo rinnovo passa un po’ anche da questa competizione che il portoghese vuole continuare a giocare da protagonista, proprio con la maglia rossonera addosso.