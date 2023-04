Calciomercato Milan, altro rinforzo dalla Ligue 1: colpo da 20 milioni

Maldini, Massara e Moncada sempre molto attenti al campionato francese: nel mirino c’è un altro giovane interessante.

È ancora presto per definire con chiarezza quali siano tutti gli obiettivi del Milan per il prossimo calciomercato estivo, ma in ogni reparto ci saranno interventi. La squadra di Stefano Pioli necessita di più rinforzi, anche perché alcuni dei volti nuovi arrivati in questa stagione non si sono rivelati all’altezza finora.

Tra coloro che hanno deluso c’è certamente Divock Origi, che doveva essere una valida alternativa a Olivier Giroud e che invece non è riuscito a dare l’apporto sperato. Tra problemi fisici e prestazioni sottotono, non ha dimostrato di valere i circa 4 milioni di euro netti (bonus compresi) di stipendio che il club ha deciso di versargli annualmente. Ci si aspettava molto di più dall’ex Liverpool.

Calciomercato Milan, Origi e Ibra in bilico: nuovo attaccante dalla Francia?

Se il suo rendimento non migliorerà nel resto della stagione, Origi verrà venduto. Il Milan valuterà le offerte che arriveranno. Non è escluso un rientro in Premier League, dato che alcune squadre lo volevano prima della sua firma con la società rossonera. Essendo arrivato in Italia a parametro zero, c’è anche la possibilità di mettere a bilancio una piccola plusvalenza.

Oltre a Origi, anche Zlatan Ibrahimovic rischia il taglio. Nel suo caso, c’è un problema di età e di tenuta fisica. Lo svedese a ottobre compirà 42 anni e gli infortuni lo stanno limitando parecchio. Il suo contratto scade a giugno e potrebbe non essere rinnovato.

Tra gli attaccanti nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara c’è anche Lois Openda, come confermato da Todofichajes.com. Il 23enne belga era stato accostato al Milan già settimane fa e ora viene ribadito l’interesse. Si tratta di un giocatore che il reparto scouting guidato da Geoffrey Moncada sta seguendo da tempo. Prezzo del cartellino? Circa 20 milioni di euro.

Numeri e caratteristiche di Lois Openda

Openda in questa stagione ha messo a segno 15 gol e 2 assist in 35 presenze totali con la maglia del Lens. È approdato in Francia la scorsa estate proveniente dal Club Brugge, nel quale era cresciuto e nel quale aveva realizzato solo 5 reti e 4 assist in 53 match. Il club della Ligue 1 ha investito quasi 10 milioni per il suo cartellino e ha avuto ragione a scommettere su di lui.

In Francia l’attaccante belga sta riuscendo a sfruttare le sue caratteristiche. È forte fisicamente, veloce, dotato di buona tecnica e gli piace muoversi molto sul fronte offensivo. Oltre al Milan, anche altre squadre europee pensano a lui per la prossima finestra estiva del calciomercato.