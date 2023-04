Calciomercato Milan, nuovo esterno: nome clamoroso dalla Premier

Milan a caccia di una nuova ala destra nel prossimo mercato estivo: spunta un nome sorprendente che gioca in Premier League.

I tifosi la scorsa estate avevano invocato l’acquisto di un nuovo esterno destro offensivo, ma il Milan non ha fatto nulla in quel ruolo. È stata data fiducia a chi c’era già e tale scelta non ha granché pagato.

Alexis Saelemaekers e Junior Messias non hanno disputato una grande stagione. Entrambi sono dei buoni giocatori, ma non adatti a fare i titolari in club che punta in alto. A Stefano Pioli serviva qualcosa di più in quella posizione del campo ed è importante che nella prossima campagna acquisti si ponga rimedio. Per fare un salto di qualità è necessario intervenire anche in quel ruolo.

Calciomercato Milan, nuova ala d’attacco per Pioli

Ci sono diversi nomi accostati al Milan in queste settimane. Quello che forse scalda più i tifosi è Marco Asensio, in scadenza di contratto con il Real Madrid. Ma il maiorchino spera di rinnovare e, in ogni caso, sarebbe molto complicato assicurarselo.

Secondo quanto scritto in Spagna da Relevo, il club rossonero sarebbe interessato anche a Mason Greenwood. Il 21enne inglese gioca nel Manchester United ed era stato messo fuori squadra a inizio 2022, dopo che l’allora fidanzata Harriet Robson lo aveva accusato di violenze pubblicando anche foto e audio sui social network.

La polizia di Manchester lo arrestò, poi fu liberato su cauzione. La sua vita privata e professionale è finita, tutti lo scaricano. Nell’ottobre 2022 nuovo arresto per aver cercato di mettersi in contatto con la Robson. Dopo quattro giorni, viene scarcerato nuovamente su cauzione. Il 2 febbraio 2023 è stato annunciato che le accuse di tentata violenza sessuale, aggressione e comportamento coercitivo erano cadute. Greenwood completamente scagionato, è un uom libero. E adesso?

Greenwood vuole tornare a giocare

Il Manchester United in un comunicato ufficiale aveva spiegato di aver preso atto del Crown Prosecution Service e che avrebbe fatto le sue valutazioni prima di decidere cosa fare. Difficile immaginare che possa vestire nuovamente la maglia dei Red Devils.

Greenwood vuole tornare a giocare e potrebbe anche lasciare l’Inghilterra. Anche in Inghilterra riportano che il Milan è interessato all’esterno offensivo inglese. Vedremo se Maldini e Massara si faranno avanti concretamente nel prossimo calciomercato estivo. Di certo le richieste non mancheranno al giocatore, che spera di far ripartire la sua carriera calcistica quanto prima.