Ciro Immobile, incidente a Roma: scontro con un tram, auto distrutta (VIDEO)

Paura per Ciro Immobile, protagonista di un incidente stamattina a Roma: l’attaccante della Lazio è finito in ospedale.

Mattinata di spavento per Ciro Immobile, che in mattinata ha avuto un incidente stradale a Roma. Il suo Land Rover Defender si è scontrato contro un tram in zona Ponte Matteotti, non distante dallo stadio Olimpico.

Il bomber della Lazio si trovava in macchina con le figlie Michela e Giorgia: “Il tram è passato con il rosso – ha detto – e io per fortuna sto bene, mi fa solo un po’ male il braccio“. A causa dell’impatto, la vettura è andata distrutta nella parte anteriore. Oltre a lui e alle figlie, nell’incidente sono state coinvolte cinque persone: l’autista (unico in Codice Giallo) e dei passeggeri. Tutti sono stati portati in ospedale per degli accertamenti. Stando alle indiscrezioni, una delle figlie di Ciro ha lasciato il luogo dell’incidente con il collarino.

Da ricostruire con esattezza la dinamica di quanto successo. Il mezzo pubblico è deragliato dai binari. L’impatto è avvenuto a velocità elevata. Il Messaggero scrive che, stando alla prima ricostruzione dei Vigili, sarebbe stato Immobile a centrare il mezzo. Vedremo cosa emergerà dalle indagini. La cosa importante è che nessuna persona sia un pericolo di vita. Il resto verrà chiarito nelle prossime ore.