Donnarumma, l’annuncio in diretta spiazza i tifosi: “Fossi stato in lui…”

L’ex portiere si lancia in una considerazione riguardo a Gianluigi Donnarumma, portiere che ha lasciato il Milan a costo zero per il PSG.

Ormai per i tifosi milanisti Gianluigi Donnarumma è un lontano ricordo. Il suo addio nel 2021 a parametro zero, con trasferimento al PSG, non è stato ben digerito da molti, ma si tratta ormai di acqua passata.

Il Milan ha trovato al posto di Donnarumma un portiere estremamente forte e continuo, ovvero il francese Mike Maignan, abile a far dimenticare il ‘tradimento’ di Gigio. Non a caso l’ex Lille ha subito vinto lo Scudetto da numero 1 titolare del Milan.

La scelta di Donnarumma non sta pagando particolarmente. Questo il parere di Sebastien Frey, ex portiere francese che ha giocato in Serie A per molti anni, con le maglie fra le altre di Inter, Parma e Fiorentina. Intervistato sul canale Twitch di TVPlay, l’ex estremo difensore ha parlato proprio della situazione a Parigi di Gigio.

Frey esalta Maignan e critica Donnarumma: “Lo vedo turbato a Parigi”

Frey si è messo nei panni di Donnarumma. L’ex portiere ha fatto intendere chiaramente che, al suo posto, non avrebbe lasciato il Milan per scegliere il contratto milionario del PSG: “Gigio ha scelto Parigi non per il cuore, ma per altri motivi. Ora è inutile gettare m***a su di lui, anche se io al suo posto non avrei lasciato il Milan. Sarebbe rimasto a casa sua, nel posto ideale e con la fascia da capitano. Parigi è più un’azienda, un contesto poco adatto a lui”.

Le impressioni di Frey non sono positive, come dimostrano le prestazioni troppo altalenanti dell’ex rossonero: “La situazione del PSG ed il progetto a breve termine non fa lavorare con serenità Donnarumma. Lo vedo turbato a Parigi. I tifosi del Milan lo vedevano come una delle ultime bandiere, oggi invece si sceglie il progetto solo per motivi economici”.

Tanti invece gli elogi che Frey ha riservato a TVPlay al suo connazionale Mike Maignan. Il titolare del Milan è considerato un portiere maturo, esperto e determinante: “Mi piace perché è un portiere continuo. Contro il Napoli è stato il migliore in campo, non solo per la parata su Di Lorenzo. E’ un grande portiere, quando c’è un match che conta fa sempre la differenza. Nella top 5 dei portieri di Serie A Maignan è sicuramente il numero uno, lo vedo più forte di Onana e Szczesny”.

Anche Frey, come Maignan, era considerato uno dei maggiori talenti francesi fra i pali. Ma al contrario del milanista, l’ex Inter e Fiorentina ha avuto poco spazio in Nazionale, con solo 2 presenze all’attivo. Mentre Maignan ad oggi è considerato il nuovo titolare della Francia e vanta già 7 gettoni da titolare.