Galliani beccato dalle telecamere: “Ho provato a prenderti al Milan”, l’ha detto all’interista

Adriano Galliani a San Siro ha rivelato al diretto interessato di averlo voluto al Milan, durante la sua lunga militanza da amministratore delegato.

Ieri sera il Monza ha fatto un vero e proprio regalo doppio. A sé stesso e anche al Milan, visto che ha battuto con un’impresa storica l’Inter in quel di San Siro.

I brianzoli si sono tolti la soddisfazione di uscire con i 3 punti dalla Scala del calcio, aiutando anche il Milan e le altre rivali in zona Champions League vista l’ennesima caduta stagionale della squadra di Inzaghi, deludente anche in questo weekend.

Presente come sempre in tribuna Adriano Galliani, che è tornato per una notte nello stadio che gli ha regalato tante gioie e soddisfazioni da amministratore delegato del Milan. L’attuale dirigente del Monza ha assistito dal vivo all’1-0 (firmato dall’ex Caldirola) e ha avuto il tempo anche di fare quattro chiacchiere con alcuni calciatori nerazzurri.

Dialogo tra Galliani e Dzeko: rispunta il vecchio retroscena

In particolare, nel pre-partita di Inter-Monza, è andato in scena un siparietto molto interessante, che di fatto riguarda anche il Milan. Infatti Adriano Galliani ha ritrovato un suo vecchio pupillo.

Il dirigente è stato immortalato dalle telecamere mentre dialogava con Edin Dzeko, attuale numero 9 dell’Inter che nella partita di ieri è partito dalla panchina. Durante la chiacchierata, si è visto chiaramente Galliani pronunciare le seguenti parole: “Ho provato a prenderti”, rivolte proprio al centravanti bosniaco.

Il riferimento non riguarda certo i tempi recenti di Monza, bensì quando Galliani era l’uomo mercato del Milan. Il retroscena riporta ad una vecchia e nota trattativa: quando Dzeko militava in Germania, nel Wolfsburg, i rossoneri erano molto interessati alle sue qualità offensive. Galliani era un vero e proprio estimatore del calciatore di Sarajevo e avrebbe voluto arricchire il parco attaccanti milanista ingaggiando proprio il classe ’86.

Ai tempi però non se ne fece nulla, viste le alte richieste della formazione di Bundesliga, con cui Dzeko vinse nel 2009 un clamoroso campionato. Qualche tempo dopo fu invece il Manchester City a sborsare ben 35 milioni di euro per portarlo in Premier League. Galliani già in passato rivelò di aver fatto un tentativo serio per Dzeko, senza però riuscire a regalarsi questo colpaccio.

Ieri il nuovo siparietto e l’ennesimo attestato di stima dell’ex a.d. del Milan per l’attaccante interista. E chissà che in futuro non possa tentare di portarlo a Monza per finire in bellezza la carriera.