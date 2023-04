Napoli, sfida al Milan per un attaccante: costa 25 milioni

Il Milan dovrà affrontare il Napoli anche in chiave calciomercato. Duello per l’attaccante, che cambierà sicuramente maglia in estate.

Non è più un mistero. Il Milan in estate tenterà di acquistare un centravanti nuovo di zecca. Non che la squadra di Pioli non si fidi più di Olivier Giroud, ma urge ringiovanire e rinforzare il reparto.

Infatti va messo in conto come l’attaccante francese abbia quasi 37 anni di età, mentre gli altri elementi offensivi sono tutti i forte dubbio. Origi non convince, Ibrahimovic è sempre più vicino al ritiro e Rebic continua a mostrare segni di discontinuità atavica.

Ecco perché Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla caccia del profilo giusto, che abbia caratteristiche ben specifiche. Un attaccante giovane, dinamico, che sappia giocare con la squadra e che ovviamente dia quella decina di reti in più al Milan durante la stagione.

Okafor, oltre il Milan spunta anche il Napoli

Uno dei talenti maggiormente seguiti dal Milan e, considerati tra i papabili nuovi centravanti in Serie A, è Noah Okafor. Un giovane talento di origine svizzera che milita nel Salisburgo, dove si è già messo in mostra anche nelle coppe europee.

Massara è un grande estimatore di questo attaccante rapido e dinamico, che ha già segnato al Milan in Champions League, nel pareggio per 1-1 della fase a gironi tra rossoneri e Salisburgo. Episodio che ha confermato le ottime qualità offensive di Okafor.

Il problema però, secondo le indiscrezioni di Calciomercato.com, è che il Napoli si starebbe facendo sotto per acquistare l’attaccante. Pare che Okafor interessi molto il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli. Addirittura sarebbe uno dei nomi più battuti per rimpiazzare l’eventuale addio di Victor Osimhen, anche se hanno caratteristiche molto diverse.

Si prospetta un Milan-Napoli anche in chiave mercato dunque, con Okafor al centro di questo duello a colpi di offerte e trattative. Il Milan si è mosso per primo, ma occhio alla scaltrezza della dirigenza azzurra, che dopo i colpacci Kim e Kvaratskhelia vuole ancora stupire con nuovi talenti da scoprire.

Okafor, classe 2000 cresciuto nel Basilea ed esploso a Salisburgo, viene valutato 25 milioni di euro. In questa stagione ha finora realizzato 10 reti ufficiali. Ha un buon senso del gol ma non è il classico bomber d’area di rigore, mentre agisce meglio come attaccante di movimento e di manovra.