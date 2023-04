Vuole l’Atletico Madrid: il Milan è un ricordo

Il Milan sembra essere stato scavalcato dalla rivale europea nella corsa a questo talento, che avrebbe fatto molto comodo in difesa.

Nonostante manchino poco meno di due mesi ancora alla fine della stagione, il Milan sta da tempo ragionando sulle carenze della sua rosa attuale ed in che maniera risolverle.

La squadra di Stefano Pioli, visto anche il cammino in Champions League, sta dimostrando di essere comunque forte e competitiva. Ma manca ancora qualcosa per poter tornare a primeggiare sia in Italia che in Europa.

Per allungare la panchina ed avere una doppia scelta di qualità in ogni reparto, il Milan aveva messo gli occhi su un difensore, o meglio un terzino, tra i più interessanti dell’ultima annata. Con una caratteristica particolare: è pronto a svincolarsi a parametro zero a fine stagione.

Milan, Grimaldo sfuma: il terzino vola da Simeone

L’obiettivo in questione si chiama Alejandro Grimaldo, ammirato in questa stagione al Benfica ed autore di una Champions League fino a questo momento davvero brillante, come tutta la compagine di Lisbona.

Spagnolo classe ’95, Grimaldo è un esterno difensivo mancino che sa spingere molto bene in fase offensiva, oltre che possedere un piede sinistro assolutamente educato. Il Milan aveva pensato a lui per due motivi: la possibilità di ingaggiare un profilo internazionale a costo zero e l’opzione di arrivare ad un vice-Theo Hernandez di tutto rispetto.

Secondo la stampa spagnola però, la chance di prendere Grimaldo a costo zero sembra essere remota al momento. Infatti i rumors che volevano il Milan pronto a strappare il sì del terzino sono poco veritieri. Pare invece che il calciatore del Benfica abbia scelto l’Atletico Madrid per il suo futuro.

Sarebbe stato lo stesso Grimaldo, secondo il portale Todofichajes.com, a proporsi tramite i propri agenti all’Atletico. Il difensore spagnolo ha già deciso di lasciare il Benfica al termine del suo contratto, senza possibilità di rinnovare. Ma tra le varie proposte informali giunte alle sue orecchie, il 27enne avrebbe scelto quella dei colchoneros.

L’Atletico Madrid supera il Milan e le altre pretendenti dunque. Un colpo importante per Diego Simeone, che in estate perderà il terzino Reguilon, destinato a tornare al Tottenham per fine prestito. In cambio si porterà a casa senza sborsare un euro Grimaldo, considerato uno dei difensori mancini più interessanti in circolazione.

Cresciuto nei vivai di Valencia e Barcellona, Alejandro Grimaldo è esploso nel Benfica, dove milita dal 2016. Da circa tre stagioni è titolare inamovibile delle Aquile di Lisbona.