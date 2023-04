Franck Kessie torna in Italia in estate: scambio pronto, è già tutto apparecchiato

Il centrocampista ivoriano può far ritorno in Serie A l’anno prossimo: c’è un interesse forte e si lavoro alla trattativa

Franck Kessie potrebbe già far ritorno in Serie A dopo un anno in Spagna al Barcellona. Il centrocampista ha lasciato il Milan la scorsa estate al termine del suo contratto per accasarsi nel club blaugrana, ma il suo futuro è in discussione.

L’addio dell’ivoriano è stato molto pesante per i rossoneri, che di fatto ad oggi non sono riusciti a trovare un suo sostituto. Ma anche il classe ’96 non sembra esser riuscito a trovare l’ambiente perfetto, tanto che i media insistono sul suo desiderio di tornare in Italia. Dopo un inizio davvero complicato il giocatore è riuscito a ritagliarsi il suo spazio con Xavi, ma non è considerato un titolare a tutti gli effetti.

Davanti a Kessie nelle gerarchi ci sono infatti Gavi, de Jong e anche Sergi Roberto. Ecco perché il nome dell’ex Milan torna di moda in chiave mercato e c’è un club di Serie A che lo ha messo nel mirino. Non è una sorpresa infatti che l’Inter abbia in lista anche il suo profilo per il centrocampo. Il club nerazzurro, stando alle ultime indiscrezioni, starebbe pensando di imbastire un’operazione con il Barcellona.

Ausilio a Barcellona per l’ivoriano e non solo

Il ds dell’Inter Piero Ausilio ha incontrato ha incontrato il capo dell’area sportiva dei catalani, Mateu Alemany, per trattare un tema che va avanti da qualche mese, ovvero lo scambio di cartellini fra Kessie e Marcelo Brozovic.

Si tratta di una trattativa difficile, ma che è favorita dalla volontà dei due calciatori di passare all’altro club. Si tratterebbe di un passaggio importante per entrambi, con l’Inter che riuscirebbe e a sostituire immediatamente il croato, il cui contratto scade nel 2026, ma che ritiene il suo percorso in nerazzurro concluso. Ci sarà da fare una valutazione accurata sul prezzo dei due cartellini, con il Biscione che potrebbe esser chiamato ad aggiungere un indennizzo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta della Sport, ai nerazzurri piacciono anche Samuel Umtiti e Marcos Alonso, entrambi di proprietà del Barca. L’Inter deve effettivamente rifondare il reparto arretrato la prossima estate, visto l’addio certo di Milan Skriniar e quello molto probabile di Stefan De Vrij. Ecco quindi che l’operazione potrebbe assumere contorni più ampi. Ma il ritorno di Kessie in Italia ora si avvicina e il Milan potrebbe ritrovarsi un altro ex da nemico dopo Calhanoglu.