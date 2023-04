Gattuso può tornare in panchina: offerta estera all’ex Milan

L’ex centrocampista e allenatore dei rossoneri è fermo da gennaio dopo le dimissioni dal Valencia e ora sta valutando una nuova proposta

Questa stagione non è stata certo indimenticabile per Gennaro Gattuso dal punto di vista professionale. L’ex calciatore e allenatore del Milan la scorsa estate aveva accettato l’incarico come tecnico del Valencia, ma le cose sono andate piuttosto male.

Il club spagnolo è partito malissimo in Liga, finendo a lottare per non retrocedere. Per questo motivo Ringhio ha rescisso il suo contratto il 30 gennaio scorso, dopo aver ottenuto solo una vittoria nelle ultime dieci partite. Dopo il suo addio al Valencia l’allenatore ha ricevuto diverse proposte, come ad esempio quelle arrivate dalla Turchia, ma non solo.

Il 45enne di Corigliano Calabro, che ha guidato il Diavolo dal 2017 al 2019 dopo una vita da calciatore in rossonero, ha ricevuto ora un’altra proposta e sta riflettendo sulla possibilità di iniziare una nuova avventura, in un Paese nel quale ha già allenato. La chiamata è infatti arrivata dai greci dell’Olympiacos. La notizia è stata riportata da Tuttosport.

L’Olympiacos chiama Gattuso: giorni di riflessione per l’allenatore

La proposta del club del Pireo piace a Gattuso, che ha già allenato nella Super League greca, perché nel 2014 è stato il tecnico dell’OFI Creta, dal quale aveva dato le dimissioni a metà campionato.

Come riporta il quotidiano Tuttosport, l’ex centrocampista sta valutando tutti i pro e i contro della decisione. L’Olimpiacos quest’anno è arrivato solamente terzo e ha l’obiettivo di tornare subito a vincere il titolo, per cui Gattuso vuole capire se ci possono essere tutti i presupposti per riuscirci. Gattuso pretende chiarezza su questo punto e sul resto, visto che nelle ultime esperienze ha avuto diversi problemi.

Ricordiamo che due anni fa l’allenatore aveva firmato con la Fiorentina, per iniziare la stagione 2021-2022, ma a causa di alcune divergenze con la società ha salutato ancor prima che iniziasse la stagione, lasciando il posto a Vincenzo Italiano. Ci sono quindi concrete possibilità che Gennaro Gattuso possa tornare al più presto in pista.