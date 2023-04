Gazzetta – Giroud acciaccato, dubbio per Napoli-Milan: pronta l’alternativa

Giroud non al 100% della condizione fisica, in Napoli-Milan potrebbe non partire titolare: Pioli ha l’alternativa pronta.

Siamo alla vigilia di Napoli-Milan, match di ritorno dei Quarti di Champions League. Gli allenatori oggi prenderanno le decisioni definitive sulle formazioni che vedremo in campo al Diego Armando Maradona.

Da valutare le condizioni dei giocatori a disposizione. Luciano Spalletti ritrova Victor Osimhen, che sicuramente partirà titolare, ma dovrà fare a meno degli squalificati Kim Min-jae e André-Frank Zambo Anguissa. Stefano Pioli ha disponibili tutti i giocatori inseriti nella lista UEFA, ma nelle ultime ore è comunque trapelato il fatto che Olivier Giroud non sarebbe al meglio.

Napoli-Milan, Giroud risente dell’intervento di Kim

La Gazzetta dello Sport scrive che l’attaccante francese ieri mattina ha iniziato l’allenamento con il gruppo e poi non l’ha concluso. Il motivo? Un problema al tendine d’Achille della gamba sinistra. Una conseguenza del brutto intervento falloso di Kim nel primo tempo di Milan-Napoli. Giroud era rimasto in campo stringendo i denti, ma il dolore è rimasto.

Pioli lo ha lasciato in panchina a Bologna e adesso spera che le sue condizioni fisiche migliorino nelle prossime ore. Il recupero è possibile e filtra ottimismo da Milanello. È importante avere uno come Olivier in attacco in un match delicato come quello di domani allo stadio Diego Armando Maradona. Per esperienza e qualità la sua presenza è determinante. Un’eventuale assenza sarebbe un brutto colpo per la squadra rossonera.

Se Giroud non dovesse farcela, Pioli avrebbe due soluzioni per sostituirlo: Divock Origi e Ante Rebic. Il rimpiazzo naturale dovrebbe essere l’ex Liverpool, arrivato al Milan proprio per essere il vice del francese. Tuttavia, finora ha molto deluso e la sensazione è che nel caso il mister opterebbe per schierare il croato da “falso nove”.

Rebic preferito a Origi

Rebic ha fatto una discreta partita a Bologna, a differenza di Origi. È ancora abbastanza lontano dagli standard a cui aveva abituato nel 2020 e nel 2021, però ha dato qualche segnale di ripresa. La sua è una stagione pesantemente negativa finora, ma a Napoli potrebbe avere l’occasione di tornare a fare la differenza come in passato.

La presenza dell’ex Fiorentina al centro dell’attacco cambierebbe non poco la manovra offensiva rossonera. Giroud è un centravanti che dà punti di riferimento, mentre Ante è uno che svaria e che sulla carta può creare non pochi problemi alla difesa di Spalletti. Avere un attaccante forte fisicamente sarebbe meglio, però Pioli potrebbe ritrovarsi a dover fare una scelta diversa. Vedremo che indicazioni arriveranno dall’allenamento di oggi a Milanello.