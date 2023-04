Il Milan esulta: affare da più di 20 milioni

Il Milan deve fare di tutto per raggiungere il grande obiettivo. La ricompensa sarebbe enorme. Maldini e Cardinale lo sanno bene, e sperano nell’impresa

E’ un Milan spompato in campionato. Lo dicono i numeri e i deludenti risultati che stanno preoccupando la grande tifoseria. Da gennaio ad oggi, il Diavolo ha vinto soltanto cinque partite in Serie A, pareggiate altre cinque, e perse altrettante. Un perfetto equilibrio, ma che non può lasciare soddisfatto nessuno. Si rischia tanto, e questo la squadra e il club lo sanno bene. La lotta al quarto posto è più aperta che mai. L’Inter è sempre alle calcagna, e Lazio e Roma sono adesso avanti. Soprattutto i biancocelesti viaggiano spediti verso la prossima Champions League.

A proposito di Champions League. Inutile dirlo. Grandi attenzioni sono rivolte ai quarti di finale contro il Napoli. La possibilità di accesso alle semifinali sta togliendo grandissime energie mentali, sia ai rossoneri che ai nerazzurri che agli azzurri. Le tre italiane, dopo tanti anni, sono tutte in lotta per un posto tra le quattro più forti del Vecchio Continente. Nessuna vuole perdere l’enorme occasione di centrare l’impresa. Ed inevitabilmente, come dimostra il recente andamento anche della capolista Napoli, tante forze vengono tolte al campionato e riposte nella Champions League.

Anche perché, parliamoci chiaro, le tre italiane ci guadagnerebbero in prestigio e in soldi, tanti soldi. Il Milan non vuole perdere la grande ricompensa.

Milan, obiettivo semifinale!

Il Milan ha già superato le aspettative in questa stagione. In Champions League, chiaramente! Se l’anno scorso non era riuscita nemmeno a passare i gironi, in questo si ambiva principalmente all’accesso agli ottavi della competizione. Beh, Stefano Pioli e i suoi ragazzi hanno fatto molto meglio. Battendo il Tottenham e accedendo ai quarti hanno già compiuto una grande impresa, assicurandosi nel contempo ottimi introiti dalla UEFA. Le cose potrebbero andare molto meglio se si riuscisse a battere il Napoli e ad accedere alle semifinali di Champions League.

Come spiega il Corriere della Sera, il club rossonero, passando il turno, si aggiudicherebbe un altro maxi incasso superiore ai 20 milioni di euro. 12,5 milioni dal solo passaggio alle semifinali, il resto dall’incasso della vendita dei biglietti per lo stadio. Un’entrata pazzesca in questo finale di stagione, e che permetterebbe di ampliare i fondi di investimento per il prossimo mercato. Il Milan ce la metterà tutta per battere il Napoli al ritorno, non si hanno dubbi su questo. Ma bisogna pensare al contempo che la rivale italiana ha le stesse identiche ambizioni.

Dunque, sarà necessaria attenzione massima, anche perché, ad oggi, e lo dice la classifica, il Napoli è la squadra più temibile d’Italia. Poi certo, arrivare in semifinale ma non qualificarsi alla prossima Champions League rappresenterebbe allo stesso modo un fallimento. Il Milan deve guardarsi bene in questo finale di stagione. Serve fare qualcosa di eccezionale mai compiuto prima.