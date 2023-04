Il Milan si qualifica contro il Napoli se … tutte le combinazioni

Martedì 18 aprile al Maradona, Napoli e Milan si affrontano nel match di ritorno dei quarti di Champions League. Di seguito tutte le combinazioni per la qualificazione

Ci siamo. Martedì 18 aprile, alle 21, Napoli-Milan si giocano la qualificazione alla semifinale di Champions League. In un Maradona gremito, si riparte dall’1-0 dell’andata a favore dei rossoneri, vincitori a San Siro grazie al gol di Bennacer.

Un risultato che lascia apertissima la qualificazione alla semifinale della massima competizione europea alla quale il Napoli non è mai arrivato nella sua storia mentre il Milan vi manca dall’edizione 2006-07, quella vinta nella finale di Atene contro il Liverpool con l’indimenticabile doppietta di Pippo Inzaghi.

E’ il secondo doppio confronto della sua storia che il Milan gioca con la nuova regola che elimina la validità “doppia” del gol segnato in trasferta, sostituendola con la semplice somma di gol tra andata e ritorno. L’esordio dei rossoneri con il nuovo format è avvenuto agli ottavi di finale contro il Tottenham. Anche con gli Spurs si ripartiva dall’1-0 di San Siro. Di conseguenza, per il Milan tutte le combinazioni per la qualificazione saranno identiche alla precedente sfida. Vediamole nel dettaglio.

Il Milan passa in semifinale se …

Con la regola della somma dei gol, i calcoli per la qualificazione sono presto fatti. Il Milan, pertanto, in virtù dell’1-0 dell’andata elimina il Napoli e passa in semifinale se:

Pareggia con qualsiasi risultato

Vince con qualsiasi risultato

Il Milan viene eliminato se …

Per qualificarsi alla semifinale senza l’eventuale epilogo ai supplementari, il Napoli elimina il Milan se:

Vince con due o più gol di scarto: 2-0; 3-1; 3-0; 4-0; 4-1; 4-2; 5-2; 5-3, ecco una serie di risultati che permetterebbe a Osimhen e compagni di passare il turno nei 90′ di gioco

Si va ai supplementari se …

La doppia sfida tra Milan e Napoli si concluderà ai supplementari se:

La somma dei gol tra le due partite sarà in parità, fattispecie quest’ultima che si verificherà solo in caso di vittoria del Napoli al 90′ con una rete di scarto.

Pertanto risultati come il 2-1; il 3-2; il 4-3 o il 5-4 a favore dei partenopei porteranno la doppia sfida all’extratime e all’eventuale epilogo ai calci di rigore.

Chi passa tra Milan e Napoli affronterà in semifinale la vincente di Benfica-Inter con i nerazzurri che partono dal vantaggio di 0-2 ottenuto con la vittoria al Da Luz. La doppia semifinale di Champions League è in programma tra il 9 e il 16 maggio prossimi. Finale, il 10 giugno all’Ataturk di Istanbul.