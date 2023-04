Kerkez, super gol ed esultanza alla Theo: salgono i rimpianti del Milan (VIDEO)

L’ex milanista Kerkez continua a stupire nella sua avventura in Olanda. Per il Milan un rimpianto di mercato molto importante.

La gestione del calciomercato Milan di Paolo Maldini e Frederic Massara in questi ultimi anni è stata tendenzialmente molto positiva e proficua, visti i talenti individuati ed i pochi soldi spesi.

Grazie alle intuizioni dei due dirigenti operativi nell’area tecnica, il Milan è riuscito nel giro di pochi anni a passare dall’anonimato più grigio a vincere uno Scudetto e giocarsi la semifinale di Champions League come ai vecchi tempi.

Ma non manca qualche piccolo rimpianto di mercato per i rossoneri. Uno su tutti, l’aver lasciato partire per pochi milioni di euro un talento di prospettiva, che senza mai disputare una gara ufficiale con il Milan rappresenta già un rammarico importante.

Stiamo parlando di Milos Kerkez, terzino sinistro ungherese che dopo un anno di permanenza nella squadra Primavera è stato ceduto per soli 2 milioni di euro all’AZ Alkmaar, in Olanda.

Kerkez segna ancora: l’erede di Theo è il grande rammarico di Maldini

Il problema è che Kerkez, una volta sbarcato all’AZ, con tanto di maglia da titolare, ha subito iniziato a fare grandi cose. Ha conquistato un posto fisso nella squadra olandese e ha pure iniziato a fare gol a raffica, come fosse un’ala d’attacco.

L’ungherese classe 2003, che non ha ancora compiuto venti anni, vanta uno score eccellente in stagione. 45 gare ufficiali disputate con la maglia dell’AZ, contornate da 5 reti e 7 assist vincenti. Lo sa bene la Lazio, punita proprio da Kerkez negli ottavi di finale di Conference League.

L’ultima prodezza è arrivata ieri in Eredivisie, nella trasferta vinta per 3-0 dall’AZ sul campo del Fortuna Sittard. Un gol che ha già fatto il giro del mondo: cavalcata di almeno 40 metri di Kerkez, ingresso in area e tocco di destro (suo piede meno favorito) a beffare il portiere avversario. Una rete spettacolare realizzata con la naturalezza del grande giocatore.

MILOS KERKEZ 🇭🇺(2003) WITH A GREAT GOAL TO DOUBLE THE LEAD!!!

📽️ @DutchLeagues pic.twitter.com/FwdUMrfmr8 — Football Report (@FootballReprt) April 16, 2023

Inoltre Kerkez, come si vede dal video del gol, ha esultato alla Theo Hernandez. Come fa spesso il terzino del Milan, l’ungherese si è portato la mano sulla fronte come a fare il saluto militare. Il classico gesto del fuoriclasse francese, che ha evidentemente molto in comune con Kerkez.

Un vero rimpianto per il Milan, sia dal punto di vista tecnico che economico. Infatti ad oggi il cartellino del 19enne vale più di 10 milioni di euro e interessa diversi club di Premier League. Ricordando invece che Maldini accettò una proposta di soli 2 milioni per cederlo ad Alkmaar.