LIVE – La conferenza stampa di Pioli e Kjaer alla vigilia di Napoli-Milan

La conferenza stampa di Pioli e Kjaer alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Napoli. Segui con MilanLive.it la diretta testuale dell’evento

Sale l’attesa in vista di Napoli-Milan, match in programma domani sera alle ore 21.00. Le due big italiane sono pronte all’ultimo atto del quarto di finale di Champions League. Ci si aspetta un match combattuto, con il Maradona pronto a sputare fuoco per caricare al massimo la sua squadra. Il Diavolo, lo sappiamo, conta un leggero vantaggio sull’avversaria, avendo vinto l’andata grazie al risultato di 1-0 conquistato a San Siro. Ma la vittoria di misura non permette di fare alcun pronostico, o di decretare una favorita nel passaggio del turno.

E’ tutto aperto, con le motivazioni alle stelle dall’una e dall’altra parte. Certo è che il Napoli di Spalletti ha un forte desiderio di rivalsa e vendetta per aver perso le due recenti sfide contro il Milan. Soprattutto l’ultima di Champions a San Siro, gara che è stata macchiata dalle mille polemiche per l’arbitraggio. Ma domani sarà tutt’altra storia. Stefano Pioli, per fortuna, ha recuperato Olivier Giroud, sino a ieri in dubbio per un leggero problema alla caviglia. Spalletti avrà invece a disposizione Victor Osimhen, il grande assente dell’andata.

C’è curiosità di sapere come le due squadre affronteranno tatticamente la gara, e quali saranno le scelte ufficiali dei due allenatori. E’ ancora troppo presto per conoscere certi dettagli, ma Stefano Pioli e Simon Kjaer hanno dato qualche spunto interessante sulla preparazione del Milan per la prestigiosa partita. L’allenatore e il difensore parleranno in conferenza stampa alle 19.00 per presentare la gara alla vigilia. MilanLive.it riporterà per voi in diretta tutte le dichiarazioni dell’evento.

Le dichiarazioni di Pioli

Calci piazzati: “Li abbiamo provati come facciamo sempre prima di queste competizioni. Non ho pensato a dove mettere Maignan in una eventuale classifica”.

Come affrontare il Napoli: “Vince in entrambe la partite chi sfrutta meglio le occasioni che crea. Il Napoli a Milano è partito molto meglio di noi, e questo deve servirci da grande insegnamento per domani”.

Meglio la semifinale o il quarto posto in campionato: “Siamo qui per giocarci la Champions League. Da dove arriviamo lo sappiamo, un percorso nato tre anni. Possiamo conquistare la semifinale. Siamo concentrati su questa partita, il campionato lo affronteremo dopo. Le conclusioni si tirano alla fine della stagione”.

Scoglio Maradona: “Credo che sia sempre molto bello giocare queste partite anche in uno stadio come il Maradona. I tifosi caricheranno loro, ma queste atmosfere magiche caricano anche noi”.

Le dichiarazioni di Kjaer

Come carica i compagni più giovani: “Gli dico che 1ueste partite qui non sai quando ti ricapiteranno. Sono serate che ti accompagneranno per tutta la vita. Quindi non puoi buttarle via”.

I tre anni al Milan: “E’ stata una gioia arrivare al Milan, un sogno sin da bambino. Il percorso che abbiamo fatto col mister ha superato il mio sogno. Abbiamo fatto tanti passi. Ogni giorno l’allenatore ci ha spinto a migliorare, a non essere mai contenti. Questo qua è un passo molto importante, ma il percorso nessuno se lo aspettava. E allora è stato un bel percorso”.