Milan, caccia ai vice di Theo Hernandez e Giroud: fissati due obiettivi

Il Milan nel prossimo calciomercato estivo prenderà un terzino sinistro e un attaccante: ci sono due nomi molto interessanti.

Ci sono ruoli nei quali la dirigenza rossonera sicuramente interverrà nella prossima campagna acquisti. Non conosciamo il budget a disposizione per fare mercato, però è facile prevedere dove Paolo Maldini e Frederic Massara agiranno.

Tra gli innesti necessari al Milan ci sono certamente un terzino sinistro e un attaccante. Serve un nuovo vice di Theo Hernandez e serve anche una valida alternativa a Olivier Giroud. Non sono le uniche operazioni da fare, ma rappresentano comunque delle priorità in vista della prossima stagione.

Milan, chi sarà il vice Theo Hernandez?

Oggi il sostituto di Theo Hernandez è Fodé Ballo-Touré, che dopo due anni a Milano non ha convinto. Arrivato a sorpresa dal Monaco nell’estate 2021, il senegalese ha avuto poche occasioni e non le ha granché sfruttate. Non sembra essere un giocatore da Milan e, salvo colpi di scena, verrà venduto nella prossima finestra estiva del calciomercato.

Maldini e Massara avevano già ricevuto delle offerte dalla Francia e dalla Turchia, però poi hanno deciso di confermare la loro fiducia nel giocatore. Ballo-Touré ha sempre cercato di dare il massimo quando è stato chiamato in causa, ma non ha le qualità che servono a Stefano Pioli.

Ce le ha, invece, Fabiano Parisi. Il quotidiano Tuttosport indica nel terzino sinistro dell’Empoli il nome più gradito alla dirigenza rossonera. Affare non semplice, dato che il club toscano chiede 15 milioni di euro e c’è pure la concorrenza del Napoli. Inoltre, è verosimile che Parisi voglia approdare in una squadra che gli possa garantire minutaggio elevato anche in ottica Nazionale. Al Milan essere il vice Theo Hernandez significa giocare pochissimo.

Dall’estero l’alternativa a Giroud

Per Pioli è molto importante anche disporre di un attaccante più affidabile di Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic. Oggi il peso del reparto poggia su Giroud, che non ha un’alternativa in grado di non farlo rimpiangere. Se Ibra ha 41 anni e non è possibile chiedergli miracoli, certamente la delusione maggiore è rappresentata dall’ex Liverpool.

Origi sembra destinato a lasciare Milanello dopo una stagione, a meno che non “esploda” in queste ultime partite. Maldini e Massara stanno valutando diversi nomi, Tuttosport conferma che tra questi c’è Victor Boniface dell’Union Saint Gilloise. Il 22enne nigeriano ha realizzato 20 gol e 9 assist in 47 presenze stagionali.

Il club belga lo ha pagato solamente 2 milioni di euro nell’estate 2022, adesso il prezzo è inevitabilmente aumentato e probabilmente serviranno almeno 15-20 per assicurarselo. Vedremo se il Milan formulerà un’offerta concreta nelle prossime settimane.