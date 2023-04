Milan, in arrivo la squadra B? Annuncio importante della Lega Serie A

Torna di moda per il Milan la costituzione della squadra B, ovvero la seconda rosa composta da Under-23 come fatto dalla Juventus.

Fino a qualche anno fa il Milan sembrava pronto ad una piccola rivoluzione, un segnale interessante e futuristico per il calcio italiano in generale.

Vale a dire costituire e lanciare la cosiddetta squadra B, ovvero una seconda formazione rossonera che avrebbe partecipato ad una serie minore (presumibilmente la C) dove far crescere i propri maggiori talenti del settore giovanile.

Un’idea che all’estero già esiste da tempo. Basti pensare ai grandi club della Liga spagnola, come Real Madrid o Barcellona, che vantano squadre giovanili in ambito professionistico, facenti parte della Segunda Division. Un modo per far giocare nel calcio dei ‘grandi’ i giovani prospetti che fuoriescono dalla cantera, senza buttarli nella mischia della Serie A né mandarli a fare esperienza lontano da casa.

Il presidente della Lega Casini lancia la riforma per le seconde squadre

Il Milan alla fine ha abbandonato l’idea, più per problemi burocratici e gestionali che per altro. L’unico club italiano in grado di proporre e lanciare la seconda squadra è stata la Juventus. Infatti attualmente in Serie C milita la Juve Next Gen, ovvero la formazione B bianconera dove hanno spazio tutti calciatori sotto i 23 anni di età.

Ma l’ipotesi di un Milan B potrebbe tornare di moda a breve, magari già la prossima estate. Infatti, l’annuncio del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha riaperto la strada per la costituzione delle seconde squadre, anche grazie a riforme e misure più chiare e meno legate alla burocrazia.

“Sul tema delle seconde squadre la Lega ha prodotto uno studio ad hoc, proponendo alla FIGC delle modifiche per facilitarne la realizzazione e la creazione – ha ammesso Casini in diretta radiofonica su Radio Uno – La Lega Pro ha mostrato sensibilità ed interesse. Quindi, già nel Consiglio federale di mercoledì, puntiamo ad apportare ulteriori modifiche al regolamento per rendere davvero concreta la possibilità che più società, oltre alla Juventus, possano avere una seconda squadra in Lega Pro”.

Una semplificazione delle norme e delle modalità per iscrivere le squadre B al campionato che interesserà anche il Milan. Quello rossonero è uno dei vivai più importanti e ricchi del calcio italiano e dunque, l’ipotesi di creare una formazione ad hoc ricca di talenti che giochi in Lega Pro è più che valida. Maldini e compagnia sono in attesa di novità.