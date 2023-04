Milan, pochi rigori a favore: il dato colpisce e la società si muove

Il Milan non è certamente fortunato con i calci di rigore: in Serie A è stato penalizzato a volte e il club deve farsi sentire.

Il pareggio a Bologna ha generato delusione e rabbia nel Milan. Il risultato negativo non è solo il frutto di una prestazione non perfetta della squadra, ma anche di scelte arbitrali pesantemente sbagliate.

Nell’azione che porta al gol del vantaggio rossoblu c’è un fallo su Fodé Ballo-Touré, poi ai rossoneri sono stati negati due calci di rigore. Nell’era VAR è ingiustificabile compiere certi errori. L’arbitro Davide Massa è stato tutt’altro che impeccabile, ma il collega Marco Di Bello aveva la tecnologia a disposizione per rimediare alle sue valutazioni sbagliate. Invece, non è intervenuto e ha condizionato negativamente l’esito della partita.

Milan, pochissimi rigori nella Serie A 2022/2023

Nel primo tempo di Bologna-Milan c’è stato un evidente pestone rifilato Adama Soumaoro ad Ante Rebic in area di rigore. Forse Massa non ha visto bene il contatto, ma Di Bello non può non aver notato che quello era un intervento falloso e meritevole di penalty. Altro episodio nel secondo tempo, quando il pallone è finito sul braccio largo di Jhon Lucumi dopo l’incursione in area di Aster Vranckx. Pure in questo caso arbitro e VAR non hanno fatto nulla.

Il Milan non è molto fortunato quando si tratta di calci di rigore. Nella scorsa giornata di campionato contro l’Empoli ne è stato negato uno a Theo Hernandez su intervento di Jacopo Fazzini. E in Champions League contro il Napoli non sono stati puniti i contatti Rrahmani-Krunic e Lobotka-Saelemaekers.

Il Diavolo ha ricevuto pochissimi penalty in questa stagione. Per quanto riguarda la Serie A, sono solamente 3. Ad averne avuti meno solo Lecce, Sampdoria, Torino, Udinese (2), Empoli, Salernitana (1) e Verona (0). La classifica dei rigori a favore è guidata dalla Roma a quota 9, seguita dall’Atalanta a 8 e dal terzetto Napoli-Lazio-Sassuolo a 7. Nella classifica dei penalty contro, il Milan è la prima delle big con 5 contro i 3 di Inter e Roma, i 2 di Juventus, Napoli e Atalanta, 1 della Lazio.

Il quotidiano Tuttosport spiega che il club rossonero sta monitorando la situazione relativa alle decisioni arbitrali. È pronto a intervenire nelle sedi opportune per far notare eventuali nuovi episodi controversi. La stagione entra nel rush finale e certi errori possono costare caro. In epoca VAR non sono tollerabili e il Milan non può restare zitto a subire.