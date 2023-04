ML – Milan, allenamento di rifinitura: Giroud regolarmente in campo

Le ultime dall’allenamento a Milanello, la rifinitura in vista del match decisivo di Champions League di domani sera a Napoli.

Domani sera si deciderà il destino di Champions League di Milan e Napoli. Dopo la sfida d’andata dei quarti di finale a San Siro, scatta il tanto atteso ritorno al Maradona.

Alle ore 21 le squadre di Spalletti e Pioli si sfideranno, partendo dall’1-0 per il Milan dell’andata con rete di Bennacer. Intanto i rossoneri sono scesi in campo questa mattina per l’allenamento di rifinitura, la preparazione al duello di domani.

Dopo la seduta mattutina, mister Pioli parlerà in serata nella consueta conferenza stampa pre-partita. L’allenatore rossonero alle ore 19 risponderà alle domande dei cronisti assieme al suo difensore Simon Kjaer.

Allenamento Milan, Giroud e Kjaer presenti in campo

Grande attenzione soprattutto sulla presenza o meno di Olivier Giroud in campo. L’attaccante numero 9 del Milan nella giornata di ieri sembrava a rischio, per via di un fastidio al tendine d’Achille.

Nonostante non sia entrato in campo a Bologna nell’ultima partita di campionato, il centravanti francese era stato dichiarato in dubbio per la trasferta di Napoli di Champions League. Ma le immagini arrivate dal campo d’allenamento hanno fugato ogni dubbio, rassicurando i tifosi rossoneri.

🚨 Olivier Giroud regolarmente in campo per la rifinitura di #NapoliMilan @MilanLiveIT pic.twitter.com/FR5YuEgTS8 — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) April 17, 2023

Giroud si sta regolarmente allenando con i compagni, dando dunque per scontata la sua presenza per il match di domani al Maradona. Non sarà al 100% della condizione, ma Pioli non può prescindere dal suo utilizzo e gli chiederà uno sforzo in più.

In campo anche Simon Kjaer, così come tutto il resto della squadra a disposizione per la Champions League. Dunque il Milan si appresta a giocare la decisiva gara contro i rivali azzurri con il gruppo praticamente al completo.