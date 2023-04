Napoli-Milan, Bruscolotti sull’arbitraggio dell’andata: “Hanno provato ad aggiustarla”

L’ex capitano dei partenopei non ha apprezzato l’arbitraggio della scorsa settimana a San Siro, poi fa il pronostico per domani

La sfida di ritorno dei quarti di Champions League tra Napoli e Milan si avvicina e il clima si accende sempre di più. Domani sera le due squadre si affronteranno per la terza volta in pochi giorni, ma questo sarà senza dubbio il match più importante.

La posta in palio è altissima perché si tratta di arrivare in semifinale nella competizione europea più importante. All’andata la settimana scorsa a San Siro la squadra di Stefano Pioli si è imposta per 1-0 grazie al gol di Bennacer e dovrà quindi gestire questo prezioso vantaggio, ma stavolta i presupposti saranno altri e i partenopei faranno di tutto per ribaltarla, con l’appoggio del loro pubblico.

Sul match del Maradona di domani si è pronunciato anche Giuseppe Bruscolotti, ex capitano e record-man di presenze con la maglia del Napoli, intervistato da Tv Play. Il primo pensiero va al ritorno del bomber Victor Osimhen, che può spostare molto rispetto all’andata. “La presenza di Osimhen darà un’ulteriore spinta al Napoli perché è comunque un riferimento importante davanti. Sarà una novità anche per il Milan che quest’anno non l’hai mai affrontato e avrà sicuramente qualche preoccupazione in più”.

Bruscolotti contro l’arbitro dell’andata, poi dà il Milan favorito

Bruscolotti, che con gli azzurri vinse lo Scudetto nella stagione 1986-87 insieme a Diego Armando Maradona, nell’intervista si sofferma anche sulla direzione arbitrale della gara di San Siro da parte dell’arbitro Kovacs, molto discussa.

Queste sono state le sue dichiarazioni in merito: “Sull’arbitraggio dell’andata e il clima in campo: “Non credo che influenzi, perché la partita hanno cercato di aggiustarla all’andata con un arbitro pessimo. Oltre al risultato, hanno danneggiato il Napoli con le varie ammonizioni e l’espulsione”.

Viene chiesto all’ex calciatore dei partenopei infine un pronostico per la partita di domani. Questa è stata la sua risposta: “Io mi auguro che passi il Napoli. Per i pronostici servono gli indovini! Una percentuale sul passaggio del turno? Dico 51% per il Milan e 49% per il Napoli”.