Napoli-Milan, ultras del Feyenoord in città: si teme “gita” a Roma (VIDEO)

La frangia calda del tifo della squadra olandese è già a Napoli: allerta massima sia per il match del Maradona che per giovedì a Roma

In questa settimana di gare europee ci sarà da fare molta attenzione sotto il piano dell’ordine pubblico. La situazione non si prospetta molto tranquilla e quello che è accaduto un po’ di settimane fa con i tifosi del Francoforte a Napoli deve far tenere alta l’allerta.

Martedì sera il Napoli aspetta il Milan al Maradona per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e c’è già più di un segnale che invita alla cautela. I rapporti tra la tifoseria azzurra e quella rossonera sono diventati tesi dopo i tanti scontri diretti giocati in questi ultimi giorni. Fino ad ora non si sono mai registrati episodi di violenza, ma qualche scaramuccia c’è stata, con ad esempio le proteste dei sostenitori partenopei dopo la partita di campionato per l’utilizzo di striscioni e tamburi da parte di quella del Diavolo.

Il Messaggero oggi riporta che alcuni ultras del Feyenoord, squadra olandese impegnata a Roma giovedì per la partita di Europa League, sono già a Napoli. Ciò, nonostante la trasferta dell’Olimpico sia stata vietata agli ospiti: “Più di qualcuno potrebbe fare tappa a Napoli il giorno prima per dare manforte ai tifosi biancazzurri nel match di Champions contro il Milan”.

Allerta massima per la sfida del Maradona e per quella dell’Olimpico

“Un asse – continua il quotidiano – quello tra le tifoserie olandese e partenopea (in aperta collisione coi romanisti) che preoccupa gli investigatori in previsione della partita di ritorno di Euopa League tra Roma e Feyenoord”.

L’allarme reale è soprattutto previsto a Roma giovedì, ma è chiaro che la possibilità di disordini a Napoli e tra le tifoserie non è da escludere. Il Messaggero aggiunge infatti che “proprio i partenopei avrebbero invitato gli amici del Feyenoord per assistere alla partita contro il Milan”. Anche questa sfida desta di conseguenza non poche preoccupazioni. Chaiaramente a Milano sono attesi i tifosi del Milan e l’atmosfera sarà certamente calda.

La presenza dei tifosi olandesi nella città partenopea è già testimoniata da numerose foto e vari video che circolano sui social e nei gruppi Whats App. La situazione viene monitorata costantemente dalle forze dell’ordine e l’allerta resta altissima, sia per la partita di domani sera che per l’eventuale gita non autorizzata dei tifosi del Feyenoord a Roma per giovedì.