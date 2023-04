Theo Hernandez e figlio insultati: la risposta di Leao (FOTO)

Leao a sostegno di Theo Hernandez dopo gli insulti vergognosi che il terzino del Milan e il figlio hanno ricevuto sui social.

I social network sono una bella invenzione e possono essere molto utili se utilizzati nella maniera corretta. Purtroppo, ci sono troppi ignoranti e troppi coglioni (così vanno chiamati) che possono usarli e dare sfoggio della loro completa assenza di neuroni.

Nelle scorse ore una vittima di insulti e altre frasi vergognose è stato Theo Hernandez. La stella del Milan ha pubblicato su Instagram una foto che lo raffigura assieme al piccolo figlio Theo Jr, che ha appena festeggiato il suo primo compleanno. Una bella immagine che ha rappresentato l’occasione per diverse persone di scrivere parole inaccettabili sia nei confronti del giocatore sia del bambino, compresi messaggi di morte.

Rafael Leao interviene dopo gli insulti a Theo Hernandez e figlio

Sono tante le persone che hanno condannato il comportamento vergognoso rivolto nei confronti di Theo Hernandez e del figlio. Tra queste c’è anche Rafael Leao, che ha sul suo profilo ufficiale Twitter ha scritto un pensiero su questa triste vicenda.

Queste le parole dell’esterno offensivo del Milan: “Purtroppo i social network sono uno strumento tramite il quale ognuno pensa di poter dire quello che vuole. Non succede niente fratello. Dio è sempre con la tua famiglia“.

Certamente il gesto di Leao avrà fatto piacere all’ex terzino del Real Madrid, che sta ricevendo diverse manifestazioni di solidarietà. Una è arrivata anche dal Pescara Calcio: “Come si può augurare la morte a una persona e al proprio figlio? la nostra solidarietà a Theo Hernandez, l’ennesimo atleta oggetto di commenti irriguardosi che nulla hanno a che fare con lo sport“.

Il club abruzzese, ora in Serie C, ha anche aggiunto le seguenti considerazioni dopo aver letto alcuni commenti: “Condannare qualsiasi frase offensiva e irrispettosa nei confronti di un giocatore (a prescindere dalla maglia indossata) dovrebbe trovarci tutti d’accordo. Eppure, a giudicare dai commenti, non è così. Si cerca, a tutti i costi, di stigmatizzare tali comportamenti e di alimentare l’odio. E non vogliamo darvi questo spazio“. Complimenti al Pescara calcio per la presa di posizione netta.