Calciomercato Milan, è inarrivabile: hanno chiesto 65 milioni

Il prezzo chiesto dal club francese è davvero troppo altro per i rossoneri, anche in caso di qualificazione in Champions: si valutano altri nomi

La prestazione negativa a Bologna da parte di Divock Origi ha convinto ulteriormente, se mai ce ne fosse bisogno, la dirigenza del Milan a intervenire sul mercato in estate per quanto riguarda il reparto offensivo.

Serve e molto un’alternativa di spessore e garanzie a Olivier Giroud in attacco, un giocatore che abbia numeri importanti e che sappia non far rimpiangere il francese, che a quasi 37 anni non può assicurare la presenza in tutte le partite della stagione. L’ex Chelsea rinnoverà, ma serve anche un altro profilo da affiancargli. La società vuole un giocatore giovane e di prospettiva, ma allo stesso tempo Stefano Pioli ha bisogno di una punta di livello.

Chiaramente, per arrivare a un centravanti giovane ma già pronto, con la giusta esperienza internazionale e ai massimi livelli, serve una spesa importante dal punto di vista economico. I profili di questo tipo ci sono e Paolo Maldini e Ricky Massara li hanno messi nel loro taccuino, ma è chiaro che il prezzo dei cartellini è alto e molto dipenderà dall’eventuale ingresso in Champions per l’anno prossimo, che garantisce un tesoretto da circa 50 milioni di euro.

Jonathan David quasi inarrivabile: il Lille pretende troppo

Se i rossoneri dovessero qualificarsi anche l’anno prossimo per la coppa dalle grandi orecchie, il budget da impiegare per il centravanti crescerebbe e di conseguenza anche la portata degli obiettivi, sui quali la società sta riflettendo già da settimane.

Per uno di questi però potrebbero non bastare neanche gli introiti della Champions. C’è infatti uno dei principali obiettivi del Diavolo, per il quale servirà una cifra altissima quest’estate. Stiamo parlando di Jonathan David del Lille, che nel weekend è arrivato a questa 20 gol in Ligue 1, capocannoniere del campionato insieme alla stella del PSG, Kylian Mbappé.

Il Milan lo segue da diverso tempo, anche per via dei buoni rapporti con il Lille dopo gli affari di Leao e Maignan. Tuttavia, il club francese è conscio dell’enorme valore di David e del fatto che i top club si fionderanno sul canadese classe 2000, per cui chiederanno non meno di 65 milioni di euro. Lo riporta anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter.

Un prezzo davvero troppo alto per il Milan, che in tal caso si butterà sugli altri profili della lista, da Noah Okafor del Salisburgo a Folarin Balogun dell’Arsenal 8ma in prestito al Reims). Negli ultimi giorni è poi spuntato anche il nome di Victor Boniface, attaccante nigeriano che sta facendo molto bene in Belgio con l’Union Saint-Gilloise.