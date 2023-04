Highlights Napoli-Milan: la sintesi della partita di Champions (VIDEO)

Napoli-Milan, la cronaca con gli highlights del match di Champions League disputato al Maradona martedì 18 aprile 2023

Atmosfera pazzesca al Maradona per Napoli-Milan, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Tutto confermato nelle formazioni iniziali.

Inizio di primo tempo nettamente di marca partenopea. Gli azzurri costringono il Napoli nella propria metà campo. La pressione è costante ma non crea eccessivi pericoli per Maignan. Alla prima ripartenza, il Milan è subito letale. Scorribanda di Leao e fatto netto di Mario Rui. Rigore inevitabile ma Giroud si fa parare il tiro da Meret. Un penalty comunque da ripetere per l’ingresso in area di almeno tre giocatori del Napoli.

Marciniak lascia correre e il Milan insiste. Su un errato disimpegno della difesa, Giroud si ritrova solo davanti al portiere napoletano ma conclude troppo centralmente e Meret respinge in scivolata. Occasionissima per il Milan che poco dopo rischia per un tocco di Leao su Lozano in area sul quale Marciniak sorvola dopo il consulto Var. Tanti i dubbi.

Al 43′, Leao ancora protagonista. Impressionante la discesa del portoghese dalla metà campo, ingresso in area e palla a Giroud che deposita a porta sguarnita e quasi non esulta per gli errori precedenti. Vantaggio rossonero e 0-1 che resiste fino all’intervallo.

Napoli-Milan, il secondo tempo

Nel secondo tempo, il Napoli si installa nella metà campo rossonera in costante proiezione offensiva. Brivido all’inizio con Kvara che sfugge a Calabria e conclude incredibilmente alto sulla traversa.

Il Milan contiene senza affanno e concede pochissimo. La partita scorre senza grandi pericoli per Maignan con il Napoli che fa incetta di calci d’angolo ma senza affondare il colpo. Giroud, dolorante, costretto al cambio. Entra Origi e ancora una volta non incide. Anzi, in copertura, il belga si fa sfuggire Di Lorenzo che crossa e colpisce il braccio di Tomori. Rigore netto all’82’. Tira Kvara ma Maignan respinge e avvicina il Milan alla semifinale.

Gol Giroud, assist Leaopic.twitter.com/kszba8sgDr — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) April 18, 2023

Nel finale, il Napoli è ancora in avanti e alla fine al 93′ trova il gol del meritato pareggio con Osimhen che insacca di testa nell’unica occasione della partita. E’ l’1-1 che resiste fino al termine. IL MILAN E’ IN SEMIFINALE di Champions dopo 16 anni. Risultato pazzesco. Grazie ragazzi..