Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, big match valido per il ritorno del quarto di finale di Champions League. Stefano Pioli e Luciano Spalletti confermano i pronostici

Ci siamo quasi, l’ansia sta per finire. Meno di un’ora è sarà finalmente Napoli-Milan, un match storico assolutamente da non perdere. Azzurri e rossoneri giocano la partita più importante della stagione, senza se e senza ma. Allo stadio Maradona, le due formazioni si daranno battaglia per strappare il pass delle semifinali di Champions League, un traguardo enorme e insperato. Diventare una delle quattro squadre più forti d’Europa è un’occasione che né Milan né Napoli vogliono sprecare. Per questo, lo spettacolo agonistico è assicurato.

In settimana non si è parlato d’altro, e c’è stata molta curiosità nel capire come Luciano Spalletti e Stefano Pioli posizioneranno i loro giocatori in campo; quale sarà la strategia tattica per imbrigliare l’avversario. E’ la terza sfida tra Milan e Napoli delle ultime due settimane, ed è chiaro che i due tecnici sono stati costretti a cambiare qualcosa per sorprendere al meglio il rivale. Lo sappiamo, il Diavolo conta un leggere margine di vantaggio, avendo vinto l’andata a San Siro per 1-0. Ma il successo di misura non pone nessuna favorita per il passaggio alla semifinale. E’ tutto ancora aperto!

Il Maradona sarà una bolgia, con i tifosi napoletani sicuri che stasera la loro squadra del cuore avrà una potente arma in più: Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, che ha saltato per infortunio le ultime due sfide al Milan, stasera sarà a disposizione dal primo minuto. E’ lui la grande novità di formazione. Pioli, invece, ha scelto di affidarsi ai suoi undici di fiducia, i titolari indiscussi di questo Milan, gli stessi che hanno riposato nell’ultimo turno di campionato, eccetto Maignan. Scopriamo insieme le formazioni ufficiali di Napoli-Milan appena diramate dai due club.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

Formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratshelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Idasiak, Olivera, Bereszynski, Ostigard, Elmas, Gaetano, Zedadka, Lozano, Raspadori. Indisponibili: Simeone. Diffidati: Juan Jesus, Politano, Rrahmani. Squalificati: Anguissa, Kim.

Formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Pobega, Saelemaekers, Rebic, Origi, Messias. Indisponibili: -. Diffidati: Ballo-Touré, Tomori, Tonali, Krunic.