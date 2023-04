Milan in semifinale di Champions League: le date delle due partite

I rossoneri superano il Napoli e accedono alla semifinale di Champions League: quando si giocheranno le due partite

Il Milan ce l’ha fatta ed è riuscito a qualificarsi per le semifinali di Champions League. La squadra di Stefano Pioli ha pareggiato per 1-1 al Maradona contro il Napoli e ha passato il turno in virtù del risultato dell’andata.

I rossoneri hanno retto l’urto dell’assedio dei primi minuti da parte degli uomini di Spalletti e sono riusciti a a trovare la rete del vantaggio con Olivier Giroud, che qualche minuto primo aveva sbagliato un rigore e una grande occasione da dentro l’area. Nel secondo tempo il Napoli ha provato a chiudere il Diavolo nella propria metà campo ma non ha creato grandi pericoli, fino al gol di Osimhen, arrivato però troppo tardi.

Il Milan raggiunge quindi le semifinali e domani conoscerà anche il nome del proprio avversario. Le possibilità di un doppio derby pazzesco con l’Inter sono altissime visto che i nerazzurri si sono imposti all’andata in casa del Benfica per 0-2. Andiamo però a vedere quando si giocheranno le due partite che varranno la finale di Istanbul.

Le date della semifinale di Champions del Milan

Adesso il Milan può iniziare a sognare e avrà due partite per provare a raggiungere la finale di Champions League. Anche queste due partite si dovranno giocare nel giro di una settimana. L’andata sarà il 9 o il 10 maggio, mentre il ritorno il 16 o il 17 maggio. La finale, ne caso in cui il Diavolo dovesse riuscire nell’impresa, è in programma il 10 giugno allo Stadio Olimpico Ataürk di Istanbul.

SEMIFINALI

Andata (9-10 maggio); Ritorno 16-17 (maggio)

FINALE

10 giugno