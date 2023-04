Milan, lui non molla: titolare e poi la firma

Stasera sarà titolare con la maglia del Milan, poi toccherà mettere nero su bianco. L’accordo è stato raggiunto, ormai qualche giorno fa. Si aspettano solo gli annunci

Nella mattinata di ieri era scattato l’allarme che aveva fatto preoccupare tutti. La presenza nel match dei quarti di finale contro il Napoli, di uno dei leader del Milan non era certa.

Le notizie relative a Olivier Giroud si sono poi sgonfiate nella tarda mattinata quando è sceso in campo a Milanello per l’allenamento di rifinitura. Le parole di Stefano Pioli, in conferenza stampa, poi, hanno fatto totalmente chiarezza. Qualche problema, dopo il fallo di Kim nel match di andata, lo ha accusato ma tutto è rientrato. Giroud ha riposato contro il Bologna e ora è pronto per dare una mano al suo Milan.

Giroud ci sarà e guiderà l’attacco. Combatterà su ogni pallone, darà una mano in fase difensiva, e proverà a far salire la squadra. Il negli ultimi due match non è arrivato ma il francese sa benissimo come trovare la via della rete contro il Napoli. Lo ha fatto nel match di andata di campionato ma soprattutto nella sfida dello scorso anno al Maradona.

Ma l’importanza di Giroud, leader dentro e fuori dal campo, va oltre ai gol. Stefano Pioli lo sa benissimo e stasera non ci rinuncerà.

Futuro segnato: Giroud ha detto sì

Stefano Pioli non ci rinuncerà nemmeno la prossima stagione. Olivier Giroud, con un contratto in scadenza il prossimo giugno, è pronto a mettere nero su bianco.

Ve lo abbiamo raccontato, l’ex Chelsea ha detto sì all’ultima offerta del Milan. Un accordo che gli permetterà di guadagnare almeno 3,5 milioni di euro netti a stagione. Giroud voleva il Milan e il Milan voleva Giroud. Una separazione appariva davvero impossibile. Ora è tempo delle firme, che arriveranno dopo la Champions League, quando il calendario permetterà di assistere alla fumata bianca.

Ancora Giroud

Giroud sarà il punto di riferimento per l’attacco del Milan. Ci sarà anche la prossima stagione a guidare il reparto offensivo ma non sarà più solo. Il Milan è pronto a puntare su un bomber giovane che possa garantire gol pesanti. Divock Origi ha fallito e al termine della stagione è pronto a fare le valigie.

La situazione Zlatan Ibrahimović è delicata e solo al termine del campionato si capirà cosa ne sarà dello svedese. A prescindere, però, dal bomber di Malmoe, il Milan prenderà, finalmente, un nuovo centravanti.