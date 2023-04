Milan, sfuma un rinforzo dal Sassuolo: “Resterà un altro anno”

Il club neroverde non ha intenzione di privarsi del talento in questa estate: i rossoneri dovranno guardare altrove per quel ruolo

Ogni estate il Milan valuta numerosi profili sul mercato per rinforzarsi e, sebbene spesso vada a guarda in Francia e in Ligue 1 per le operazioni in entrata, anche dalla Serie A si studiano possibili colpi interessanti.

Una delle squadre che fornisce il maggior numero di talenti nel campionato italiano è certamente il Sassuolo, che ogni anno fa venir fuori un numero altissimo di giocatori importanti, pronti per il salto di qualità nelle grandi squadre. L’anno scorso, ad esempio, è toccato a Giacomo Raspadori e a Gianluca Scamacca. Il primo è andato al Napoli di Spalletti, mentre il secondo si è trasferito in Inghilterra per vestire la maglia del West Ham.

I neroverdi, però, sono notoriamente un bottega molto cara. Per questo motivo i tanti dialoghi tra la dirigenza emiliana e quella del Diavolo si sono conclusi quasi sempre con un nulla di fatto. Due giocatori seguiti da Paolo Maldini e anche dai ds delle altre big italiane sono di certo Davide Frattesi e Domenico Berardi. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ai microfoni di Rai Gr Parlamento, ha parlato di loro due e non solo.

Sul centrocampista ha spiegato: “Ne abbiamo parlato con la Juventus. 40 milioni? E’ la richiesta che abbiamo fatto in Premier perché abbiamo venduto Scamacca alle stesse cifre”. Mentre per il capitano ha assicurato: “E’ la nostra bandiera, abbiamo sempre voluto trattenerlo, ma è normale che ascolteremo i suoi desideri“.

Carnevali fa muro per Armand Laurienté

Un altro gioiello sul quale si è soffermato Carnevali è stato Armand Laurienté, l’esterno d’attacco che ha sorpreso tutti in questa stagione in Serie A e che ha subito attirato l’interesse di tanti club importanti, tra cui il Milan.

Il francese però, al contrario dei primi due, non è proprio sul mercato in vista di questa estate, perché il piano del Sassuolo è quello di trattenerlo almeno un’altra stagione: “A Laurienté dobbiamo dare ancora tempo. E’ partito bene. Abbiamo fatto un investimento importante su di lui, il prossimo anno rimarrà con noi”. Parole molto chiare quelle del ds, che chiude la porta e eventuali società interessate ad avanzare un’offerta.

Il Sassuolo ha prelevato il classe 1998 dal Lorient per circa 10 milioni di euro e finora ha collezionato 7 gol e 6 assist in 23 presenze. Il suo valore è già aumentato esponenzialmente, ma il club emiliano è convinto che la sua crescita non sia finita e punta a farlo esplodere nella prossima stagione, per venderlo alle solite cifre altissime. Il Milan difficilmente potrà puntare su di lui per rinforzarsi sugli esterni d’attacco in questa estate.