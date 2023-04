Milan, si sogna in grande: “Quarto posto e finale di Champions”, e su Leao-Osimhen…

Milan, cresce l’attesa per il ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Napoli. Intanto un grande tifoso milanista dice la sua sul finale di stagione dei rossoneri

Archiviato il pareggio di Bologna con l’ampio turnover deciso da Pioli, il Milan si prepara per quella che sarà, al momento, la partita dell’anno ovvero il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli.

Martedì 18 aprile, al Maradona, si riparte dall’1-0 dell’andata con il gol di Bennacer che dà un piccolo ma importante vantaggio ai rossoneri al cospetto di un Napoli comunque ancora ampiamente in corsa per raggiungere lo storico traguardo della semifinale di Champions League, finora mai raggiunto dal club partenopeo.

Chi passa tra Milan e Napoli affronterà proprio in semifinale, la vincente di Inter-Benfica con i nerazzurri che partono dallo 0-2 conquistato al Da Luz all’andata. L’ipotesi di un Derby che eventualmente tornerà ad assegnare la finale di Champions come avvenuto nel 2003 dà già un pò di tensione a un grande tifoso rossonero, uno che di stracittadine ne ha viste e ne ha vissute tante.

Teo Teocoli vuole il “bis” ed esalta Leao

Ci riferiamo a Teo Teocoli. L’attore è intervenuto su TvPlay e ha detto la sua riguardo la possibile sfida con i nerazzurri: “Non vorrei un Derby perché mi ha sempre creato tensione – ha ribadito – la rivalità è sempre accesa ma quando segna o vince l’Inter mi fa stare abbastanza male.”

Nonostante la tensione che una simile partita può creare, Teocoli punta in alto e auspica un doppio grande obiettivo da raggiungere per il Milan, impegnato anche nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League: “Giocare una finale (di Champions ndr) è un fiore all’occhiello ma voglio entrambi i risultati perché sono alla portata del Milan. Con compattezza, voglia e per come sta giocando le partite importanti può farcela.”

Tornado a Napoli-Milan, la prossima sfida di Champions sarà la prima delle quattro stagionali in cui saranno in campo sia Victor Osimhen che Rafa Leao. Il nigeriano ha saltato tutte le precedenti sfide per infortunio, anche quella di settembre in campionato (per un ko muscolare subito nel match con il Lecce) nella quale Rafa era assente per squalifica.

Teocoli non ha dubbi su Leao e si espone in un paragone importante: “Vale Osimhen quando è in forma. E’ meno mobile, non ha il colpo di testa del nigeriano ma ha classe e rapidità e quando parte in velocità è imprendibile.”