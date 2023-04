Napoli-Milan, streaming e diretta tv gratis Champions League: dove vederla

Napoli-Milan, il grande giorno è arrivato. Tutte le indicazioni su dove vedere il match di ritorno di quarti di finale di Champions League in programma martedì 18 aprile dalle 21

Ci siamo, finalmente. Stasera, in un Maradona gremito all’inverosimile, Napoli e Milan si contenderanno la qualificazione alla semifinale di Champions League.

Si riparte dall’1-0 dell’andata a favore dei rossoneri, vincitori grazie al gol di Bennacer. Un risultato che lascia apertissima la qualificazione tra le migliori quattro d’Europa, traguardo che il Napoli non ha mai raggiunto e dal quale il Milan manca dall’edizione 2006-07, quella vinta poi nella finale di Atene contro il Liverpool.

Milan che si presenterà al cospetto del Napoli con la stessa formazione schierata nei precedenti due match aprile. Nessuna novità dunque con Pioli che si affiderà a Kjaer centrale di difesa, Diaz a destra e Krunic trequartista. Assenze pesantissime per il Napoli che recupera Osimhen ma deve rinunciare agli squalificati Kim e Anguissa, sostituiti rispettivamente da Juan Jesus e Ndombele.

Arbitra Marciniak, una garanzia dopo le feroci polemiche dell’andata. Il fischietto polacco è stato il direttore di gara della Finale dei Mondiali tra Argentina e Francia.

Napoli-Milan, dove vedere il match di Champions

Napoli-Milan sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 con ampio pre e post partita. Diretta tv in simulcast anche su Sky Sport Uno, anche qui con il consueto studio di approfondimento pre e post match.

Per chi volesse seguire il match in mobilità, può farlo con la diretta streaming gratuita visibile sul sito di sportmediaset. Gli abbonati a Sky, invece, possono utilizzare come sempre SkyGo, dal quale selezionare il canale di riferimento. In telecronaca, per Sky, Massimo Compagnoni e Luca Marchegiani. Su Canale 5, invece, Massimo Callegari sarà affiancato da Massimo Paganin.

Gli highlights di Napoli-Milan saranno visibili oltreché nell’immediato post match su Sky e Mediaset, anche nelle varie edizioni di Sky Sport 24 oltreché sui siti della stessa Sky e di sportmediaset.

Chi si qualifica tra Milan e Napoli affronterà in semifinale la vincente di Inter-Benfica, match quest’ultimo che sarà trasmesso mercoledì 19 aprile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Il Milan, dopo Napoli, disputerà altre due partite ad Aprile, in campionato contro il Lecce (domenica 23 aprile alle 18) e la Roma (sabato 29 sempre alle 18). Entrambe saranno visibili in esclusiva in streaming su Dazn e, in diretta tv, sul canale aggiuntivo Zona Dazn alla posizione 214 del decoder Sky.