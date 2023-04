Pioli scopre una nuova risorsa: ora il Milan è suo

Il giocatore si è preso il Milan. Pioli ha avuto ragione e sarà una risorsa in più per il Diavolo, da qui al termine della stagione ma anche in futuro

Stefano Pioli è pronto ad affidarsi ai suoi uomini migliori per affrontare il Napoli, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Nonostante, il tecnico abbia aperto, in conferenza stampa, alla possibilità di cambiare qualche elemento rispetto all’andata, non dovrebbero esserci novità.

Sicuramente a centrocampo, dove il Milan ha trovato i suoi equilibri, schierando insieme Ismael Bennacer, Sandro Tonali e Rade Krunic. E’ stato proprio nel match di campionato, di 13 giorni fa, contro il Napoli, che Pioli ha schierato l’algerino sulla trequarti, con l’italiano e il bosniaco a protezione della difesa.

Fiducia ben riposta: ora può essere importante

Dopo la sfida contro gli azzurri, però, il Milan si è spesso affidato al turnover. Così in campionato c’è stato spazio un po’ per tutti. Anche a centrocampo abbiamo potuto ammirare giocatori che non scendevano in campo da tempo.

Pioli è dunque tornato ad affidarsi a Tommaso Pobega.

Il centrocampista Italiano, spesso criticato dai tifosi, era sparito dai del tecnico di Parma, è tornato a giocare contro l’Empoli e il Bologna. Lo ha fatto per 180 minuti. Due partite di ottimo livello in posizione di mediano. Tutti se lo aspettavano più avanti ma come sta facendo con Rade Krunic, ha giocato più basso. Ha aiutato la retroguardia, facendo anche il difensore, in determinati momenti della partita. Non sono mancate le incursioni in avanti e si è cimentato a lanciare i propri compagni con discreto successo. Pioli, dunque, è tornato a rispolverare Pobega e lui si è mostrato tirato a lucido. Contro il Bologna è stato per distacco il migliore in campo, non solo per il super gol.

Il recupero di Pobega è fondamentale soprattutto per un Milan che è tornato a giocare con i tre centrocampisti. Stasera contro il Napoli non sarà titolare ma Pioli sa di poter contare su di lui, su un ‘nuovo’ centrocampista.

Una buona notizia anche per il futuro. Il Milan continua a dover fare i conti con un numero limitato di calciatori italiani. Gabbia è pronto a fare le valigie, Pobega, cresciuto al Milan, invece corre e segna verso la conferma.